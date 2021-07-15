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Microsoft возвращают назойливого «Скрепыша» по просьбам публики

Назойливая скрепка-помощник из ранних версий Microsoft Office возвращается. Как заявила сотрудник компании Клэр Андерсон The Verge 15 июля, «Скрепыш» станет 3D-эмодзи и появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365.

Накануне компания опубликовала в Twitter пост с обещанием вернуть «Скрепыша», если пользователи поставят как минимум 20 тысяч лайков. К вечеру 15 июля их уже более 153 тысячи.

Microsoft также заменит около 900 2D-эмодзи на 3D-варианты и анимирует их. Обновления должны появиться в ближайшие месяцы.

Напомним, «Скрепыш» (виртуальный помощник) был одним из более чем 200 персонажей, которых разработали в 1995 году для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows. Однако в итоге в Office97 оставили только девять таких помощников, а уже в Office XP от них и вовсе отказались.

Ранее Microsoft представила новую операционную систему Windows 11. В России цены на продукцию компании в ближайшее время вырастут.

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Комментарии (2)

266081655
Мерзкая, отвратительно кривляющаяся скрепка от Майкрософт... Лучше б деваху виртуальную....
Fenomen
Ураааааааааа!!!
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