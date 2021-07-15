Назойливая скрепка-помощник из ранних версий Microsoft Office возвращается. Как заявила сотрудник компании Клэр Андерсон The Verge 15 июля, «Скрепыш» станет 3D-эмодзи и появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365.

Накануне компания опубликовала в Twitter пост с обещанием вернуть «Скрепыша», если пользователи поставят как минимум 20 тысяч лайков. К вечеру 15 июля их уже более 153 тысячи.