Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что предпочтение при вакцинации «КовиВака» или любого другого конкретного препарата не обосновано. Об этом он написал 15 июля во «ВКонтакте».
«Сегодня прошел ревакцинацию. Как и в прошлом году, для повторной прививки выбрал проверенный «Спутник V». Замечу, что все мои заместители в комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в городе в связи с поступлением вакцины «КовиВак», еще раз напомню: у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы. Главный закон вакцинации — привиться вовремя», — написал Лисовец.
По его словам, в Петербурге уже прошли ревакцинацию 327 человек. «Для повторной прививки подойдет любая вакцина. Запись — по тем же каналам, что и на первичную вакцинацию. Переболевшим вакцинация тоже доступна спустя полгода после перенесенной болезни», — отметил Лисовец.
Напомним, некоторые платные клиники в Петербурге с этой позицией не согласны. Подробнее читайте на «Фонтанке».
Как писало наше издание, ранее в Смольном заявили, что петербуржцы безуспешно ищут новую поставку «КовиВака» по поликлиникам, потому что в первую очередь его отдают очередникам и медикам. В очереди — 17 тысяч человек.