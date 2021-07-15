Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что предпочтение при вакцинации «КовиВака» или любого другого конкретного препарата не обосновано. Об этом он написал 15 июля во «ВКонтакте».



«Сегодня прошел ревакцинацию. Как и в прошлом году, для повторной прививки выбрал проверенный «Спутник V». Замечу, что все мои заместители в комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в городе в связи с поступлением вакцины «КовиВак», еще раз напомню: у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы. Главный закон вакцинации — привиться вовремя», — написал Лисовец.