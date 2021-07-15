FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+25°C/Завтра: +30
74.22р87.83р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Глава комздрава Петербурга заявил, что ажиотаж вокруг «КовиВака» не обоснован и выбрал для ревакцинации «Спутник V»

Глава комздрава Петербурга ревакцинировался «Спутником V»

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что предпочтение при вакцинации «КовиВака» или любого другого конкретного препарата не обосновано. Об этом он написал 15 июля во «ВКонтакте».

«Сегодня прошел ревакцинацию. Как и в прошлом году, для повторной прививки выбрал проверенный «Спутник V». Замечу, что все мои заместители в комитете по здравоохранению привиты именно этой вакциной. В связи с особым ажиотажем, который возник в городе в связи с поступлением вакцины «КовиВак», еще раз напомню: у всех зарегистрированных в России вакцин одинаковые показания и противопоказания, поэтому предпочтения того или иного препарата обычно ничем не обоснованы. Главный закон вакцинации — привиться вовремя», — написал Лисовец.

По его словам, в Петербурге уже прошли ревакцинацию 327 человек. «Для повторной прививки подойдет любая вакцина. Запись — по тем же каналам, что и на первичную вакцинацию. Переболевшим вакцинация тоже доступна спустя полгода после перенесенной болезни», — отметил Лисовец.

Напомним, некоторые платные клиники в Петербурге с этой позицией не согласны. Подробнее читайте на «Фонтанке».

Как писало наше издание, ранее в Смольном заявили, что петербуржцы безуспешно ищут новую поставку «КовиВака» по поликлиникам, потому что в первую очередь его отдают очередникам и медикам. В очереди — 17 тысяч человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

тов
Сколько эти люди врут, вот именно они точно могут провакцинироваться в раковину.
266081655
Что Спутник, что Кофевак, что Эпивак - один чёрт.... Эт точно......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний