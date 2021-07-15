Государство спросит, зачем вакцину просто так тратим. В Петербурге частная клиника пошла против ВОЗ, комздрава и Минздрава

Как рассказал Гончаров, 15 июля днём он пришёл в «Скандинавию» у метро Озерки. Его встретил врач Михаил Рудковский, который заявил, что может 6 месяцев с первой вакцинации у пациента и прошли (первая доза была в декабре, вторая — в январе), но вот еще одну прививку ему не сделают, пока он не сдаст тест на антитела за 1760 рублей. Возражения о том, что в протоколах Минздрава, заявлениях ВОЗ и чиновников Смольного говорится, что антитела не важны, интереса не вызвали.

«Не, знаем что там в рекомендациях, а у нас другие указания. С нас государство спросит, зачем мы просто так вакцину тратим», — в общих словах передал мотивацию медика Михаил.



«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводится без необходимости анализов на антитела. Важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», — «заявляли ранее в Минздраве России.

И отмечали, что аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Потому что «в настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител), который бы надежно предсказывал профилактическую эффективность вакцин».

«Проводиться повторная вакцинация будет без предъявления анализов на антитела. Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, титр антител значения не имеет», — повторял и глава комздрава Дмитрий Лисовец.

В пресс-службе сети клиник «Скандинавия» заявили, что «текущие медицинские рекомендации очень пластичны».

«Они постоянно меняются с появлением новых данных о заболевании и его лечении. Все эти документы мы, разумеется, используем в своей работе и следим за их обновлением. Кроме того, мы руководствуемся не только российскими, но и международными рекомендациями, чтобы в полной мере соответствовать принципам доказательной медицины. Наши сотрудники в полной мере получают эту информацию», — отметили в пресс-службе.



И заверили, что в рабочих инструкциях «Скандинавии», разумеется, «нет навязывания необязательных услуг, коим считается тест на антитела к вирусу SARS-CoV-2».

«Наш доктор предложил сделать тест на антитела ввиду того, что пациент интересовался, возможно ли пройти тестирование до вакцинации. Дополнительно отметим, что в некоторых случаях доктор может рекомендовать тест на антитела перед вакцинацией или ревакцинацией, если подозревает, что пациент мог заболеть, а также для того, чтобы оценить напряженность иммунитета. Это не запрещено Минздравом, — рассказали в пресс-службе. — Отметим, что в данном случае был консультативный диалог между пациентом и доктором, он продлился не более 10 минут — это не было полноценным приемом. Мы обращаем внимание, что пациенты вправе обсудить с врачом любую процедуру и вовсе отказаться от нее. Нам жаль, что наш клиент попал в такую ситуацию недопонимания».

Михаил в ответ уточнил, что не интересовался сдачей теста на антитела перед вакцинацией. Разговор на эту тему завел именно врач, который сказал, что без данных о снижении антител ревакцинация невозможна.

