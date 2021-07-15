Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Виктория, 15 июля её девятилетняя дочь вернулась с вечерней прогулки в слезах, ссадинах и с содранной кожей на ноге. Травмы она получила в Муринском парке, где около восьми часов вечера каталась на роликах.



Со слов девочки, её сбил электросамокатчик. Таран оказался настолько стремительным, что рассмотреть гонщика не удалось. Он показался невысоким, и школьница предположила, что на двух колёсах рассекал подросток. К травмам оказавшейся на земле девочки он остался равнодушен. «Снёс, уехал и даже не оглянулся», — говорит мать. Женщина добавила, что уже сообщила о случившемся в службу «112».