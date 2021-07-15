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«Снёс и не оглянулся». В Муринском парке юный самокатчик сбил ребёнка и уехал

Петербурженка рассказала о наезде электросамоката на девочку в Муринском парке

Младшеклассница пострадала во время прогулки в Калининском районе Петербурга. Девочка на роликах оказалась на пути электросамоката.

Как сообщила «Фонтанке» петербурженка Виктория, 15 июля её девятилетняя дочь вернулась с вечерней прогулки в слезах, ссадинах и с содранной кожей на ноге. Травмы она получила в Муринском парке, где около восьми часов вечера каталась на роликах.

Со слов девочки, её сбил электросамокатчик. Таран оказался настолько стремительным, что рассмотреть гонщика не удалось. Он показался невысоким, и школьница предположила, что на двух колёсах рассекал подросток. К травмам оказавшейся на земле девочки он остался равнодушен. «Снёс, уехал и даже не оглянулся», — говорит мать. Женщина добавила, что уже сообщила о случившемся в службу «112».

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В этом сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов, в том числе на детей, в Петербурге увеличились в десятки раз, при этом количество самокатов возросло втрое по сравнению с прошлым годом. В кикшеринговых компаниях прошли обыски, они на некоторое время останавливали работу, а потом договорились со Смольным о новых правилах.

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Комментарии (19)

266129085
П0рнография какая-то
Alex000
Просто два любителя средств индивидуальной могильности нашли друг друга. Помешала разница в весе, а так была бы ничья.
ivan5_5e4d10fe646f6
Всё по плану. Пока нам страшно за себя и детей и на улицах и в больницах и везде вообще порядка нет то одно то другое постоянно надо быть настороже - на верхнем уровне можно двигать любые проекты. И главное репрессий даже никаких не надо, не надо лагерей и тп содержать. Почему Сталин до этого не додумался.
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