Памятный знак предложили установить в Кронштадте — на улице Комсомола, где совершает поворот Советская улица, и одновременно благоустроить бульвар до улицы Восстания. Фронтальная сторона монумента — уходящая в перспективу белоснежная ледяная дорога, рассеченная трещиной. Разлом — символ раскола общества. Смысловой центр — фигура матроса, защитника крепости и мятежника, который, как указано в презентации, идет по этой символической дороге на голгофу, но что-то заставило его обернуться. Жестом авторы — скульптор Денис Стритович и архитектор Марина Байдерина — хотели показать его надежду, что из трагических событий общество извлечет урок.
Члены совета, взявшие слово, высказали общее мнение, что место для памятного знака необходимо менять, в идеале — искать локацию у воды. Владимир Линов похвалил композиционную идею, а Сергей Митягин констатировал, что нельзя выносить «острие» монумента на перекресток, пояснив: это как будто поставить стенку, а за ней — только голова. «Мне кажется, надо менять общую концепцию и подобрать место», — сказал он.
Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев пообещал дать старт работе по подбору места для монумента.
«Когда мы увидели этот памятник, у нас было предложение развернуть его на 180 градусов, чтобы острый нос был обращен на бульвар, а главная драматургия — в сторону площади, чтобы это можно было воспринимать. Я совершенно согласен с критикой масштаба», — высказал он свое мнение.
Глава совета добавил, что его не покидает ощущение избыточности проекта, так как присутствует и памятный знак, и скульптура. «Глыба, в ней разлом. На одной стороне бескозырка, на второй буденовка — а людей нет, а людей убили. Вот тогда да, вот тогда понятно. Это мое впечатление», — набросал идею Григорьев.
Членам совета предстоит проголосовать за или против проекта в представленном виде в заочном формате, результаты станут известны позднее.