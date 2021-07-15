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Памятнику жертвам Кронштадтского восстания ищут новое место или новый облик

На заседании Градостроительного совета Петербурга 15 июля представили проект памятного знака жертвам Кронштадтского восстания. Его на острове Котлин предложило установить Российское военно-историческое общество.

Памятный знак предложили установить в Кронштадте — на улице Комсомола, где совершает поворот Советская улица, и одновременно благоустроить бульвар до улицы Восстания. Фронтальная сторона монумента — уходящая в перспективу белоснежная ледяная дорога, рассеченная трещиной. Разлом — символ раскола общества. Смысловой центр — фигура матроса, защитника крепости и мятежника, который, как указано в презентации, идет по этой символической дороге на голгофу, но что-то заставило его обернуться. Жестом авторы — скульптор Денис Стритович и архитектор Марина Байдерина — хотели показать его надежду, что из трагических событий общество извлечет урок.

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Члены совета, взявшие слово, высказали общее мнение, что место для памятного знака необходимо менять, в идеале — искать локацию у воды. Владимир Линов похвалил композиционную идею, а Сергей Митягин констатировал, что нельзя выносить «острие» монумента на перекресток, пояснив: это как будто поставить стенку, а за ней — только голова. «Мне кажется, надо менять общую концепцию и подобрать место», — сказал он.

Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев пообещал дать старт работе по подбору места для монумента.

«Когда мы увидели этот памятник, у нас было предложение развернуть его на 180 градусов, чтобы острый нос был обращен на бульвар, а главная драматургия — в сторону площади, чтобы это можно было воспринимать. Я совершенно согласен с критикой масштаба», — высказал он свое мнение.

Глава совета добавил, что его не покидает ощущение избыточности проекта, так как присутствует и памятный знак, и скульптура. «Глыба, в ней разлом. На одной стороне бескозырка, на второй буденовка — а людей нет, а людей убили. Вот тогда да, вот тогда понятно. Это мое впечатление», — набросал идею Григорьев.

Членам совета предстоит проголосовать за или против проекта в представленном виде в заочном формате, результаты станут известны позднее.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Полностью поддерживаю идею установки памятника, только возникает вопрос, почему "жертвам"? Люди осознанно пошли на восстание (ранее называемое мятежом) и погибли. Тогда, может быть, логичнее было бы их назвать участниками?
Donkey21150
До сих пор памятным знаком жертвам восстания считался большой необработанный гранитный валун, лежащий в углу соборного сквера. В годовщины восстания к нему возлагают венки. Теперь, видимо, появился повод этот знак ликвидировать, строительство памятника замотать, а деньги освоить. В самом деле, зачем омрачать радостное существование электората памятью о тяжёлых моментах истории?
тов
Лучшим памятником кронштадтцам было бы убрать по стране все памятники ленину и его мумию зарыть.

Но власти имя ленина звучит приятно, преемственность революции и олигархический капитализм слились как в китае.
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