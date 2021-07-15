Члены совета, взявшие слово, высказали общее мнение, что место для памятного знака необходимо менять, в идеале — искать локацию у воды. Владимир Линов похвалил композиционную идею, а Сергей Митягин констатировал, что нельзя выносить «острие» монумента на перекресток, пояснив: это как будто поставить стенку, а за ней — только голова. «Мне кажется, надо менять общую концепцию и подобрать место», — сказал он.



Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев пообещал дать старт работе по подбору места для монумента.



«Когда мы увидели этот памятник, у нас было предложение развернуть его на 180 градусов, чтобы острый нос был обращен на бульвар, а главная драматургия — в сторону площади, чтобы это можно было воспринимать. Я совершенно согласен с критикой масштаба», — высказал он свое мнение.



Глава совета добавил, что его не покидает ощущение избыточности проекта, так как присутствует и памятный знак, и скульптура. «Глыба, в ней разлом. На одной стороне бескозырка, на второй буденовка — а людей нет, а людей убили. Вот тогда да, вот тогда понятно. Это мое впечатление», — набросал идею Григорьев.



Членам совета предстоит проголосовать за или против проекта в представленном виде в заочном формате, результаты станут известны позднее.

