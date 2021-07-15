ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации для международных путешествий

Как заявили 15 июля в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, странам рекомендуется не требовать сертификаты о вакцинации для международных путешествий.

«Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19», — цитирует документ РИА Новости.

Также государствам советуют рассмотреть возможность облегчения международных поездок за счет отмены необходимости тестирования и прохождения карантина, если это целесообразно.