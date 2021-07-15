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ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации для международных путешествий

Государствам советуют по возможности отказаться от необходимости тестирования туристов на коронавирус и требования прохождения карантина.

Как заявили 15 июля в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, странам рекомендуется не требовать сертификаты о вакцинации для международных путешествий.

«Не требуйте доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, разрешающего международные поездки, учитывая ограниченный глобальный доступ и несправедливое распространение вакцин против COVID-19», — цитирует документ РИА Новости.

Также государствам советуют рассмотреть возможность облегчения международных поездок за счет отмены необходимости тестирования и прохождения карантина, если это целесообразно.

Ранее «Фонтанка» писала, что ВОЗ предупредила о высокой вероятности появления более опасных штаммов коронавируса. По словам главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, мир столкнулся с третьей волной COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 5 882 295 заболевших коронавирусом. В мире выявили уже почти 188,3 миллиона инфицированных COVID-19.

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Комментарии (1)

Daster
Я смотрю никто не слушает ВОЗ если он что то предлагает позитивное а если страшилку то пожалуйста
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