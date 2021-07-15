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В ВОЗ заявили о высокой вероятности появления более опасных штаммов COVID-19

Новые и более серьезные варианты коронавируса будет сложнее контролировать. Сейчас рост заболеваемости чаще всего провоцирует дельта-штамм.

Как сообщили 15 июля в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, вполне возможно, что на планете могут появиться более опасные штаммы коронавируса.

«Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать», — приводит ТАСС заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Ранее «Фонтанка» писала, что 14 июля Гебрейесус заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ, четыре недели подряд наблюдается увеличение количества заболевших, также растет число умерших. Основной причиной роста заболеваемости в организации считают дельта-штамм COVID-19.

С начала пандемии в России зафиксировано 5 882 295 заболевших коронавирусом. В мире выявили уже почти 188,3 миллиона инфицированных COVID-19.

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Комментарии (10)

guess
Даже Испанке такое не снилось)) Побушевала 18 месяцев и ушла. А глобалисты 21 века собрались дрессировать население 10 лет, маски-вакцины-локдауны-новые штаммы. Вот что творят триллионы всемирного бабла в руках кучки одержимых илиотов
Павел Михайлов
Ваксеры скоро будут колоться еженедельно.
Cashmare
вероятность смерти в течение последующих ста лет всех ныне работающих в воз равна ста процентам. передайте им кто-нить, может хоть вектор истерики сменят
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