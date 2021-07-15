В ВОЗ заявили о высокой вероятности появления более опасных штаммов COVID-19

Как сообщили 15 июля в комитете Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19, вполне возможно, что на планете могут появиться более опасные штаммы коронавируса.

«Комитет предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных разновидностей COVID-19, вызывающих обеспокоенность, которые, вероятно, будет еще сложнее контролировать», — приводит ТАСС заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Ранее «Фонтанка» писала, что 14 июля Гебрейесус заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ, четыре недели подряд наблюдается увеличение количества заболевших, также растет число умерших. Основной причиной роста заболеваемости в организации считают дельта-штамм COVID-19.