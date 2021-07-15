Случаев вновь оказалось больше, чем накануне (
Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех регионах страны. Лидером по суточному приросту остается Москва с
Петербургский оперативный штаб сообщил о
С начала пандемии в России насчитали
Заболеваемость коронавирусом идет в рост и в Петербурге, и в целом по России
За последние сутки в Петербурге выявили 1 954 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Случаев вновь оказалось больше, чем накануне (
Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех регионах страны. Лидером по суточному приросту остается Москва с
Петербургский оперативный штаб сообщил о
С начала пандемии в России насчитали
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