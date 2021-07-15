FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+29°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
2
Печать

Заболеваемость коронавирусом идет в рост и в Петербурге, и в целом по России

За последние сутки в Петербурге выявили 1 954 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Случаев вновь оказалось больше, чем накануне (1 942). По России похожая ситуация — за 24 часа выявили 25 293 случая (против 23 827 накануне).

Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех регионах страны. Лидером по суточному приросту остается Москва с 5 237, а Петербург удерживает третью строчку. Крым второй день подряд бьет рекорды заболеваемости. Сегодня на полуострове выявлен 381 новый случай, а вчерашний максимум был 375.

Петербургский оперативный штаб сообщил о 38 079 сделанных тестах на COVID-19 за 24 часа. Общее число заболевших в городе выросло до 497 789.

С начала пандемии в России насчитали 5 882 295 заболевших коронавирусом. В мире выявили уже почти 188,3 миллиона инфицированных COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

265115248
вакцинацию - подчеркнуть, и это медицинский факт!
А13579
Заболеваемость коронавирусом и вакцинация идут в рост и в Петербурге, и в целом по России. Охватим проблему немного шире.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний