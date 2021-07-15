Заболеваемость коронавирусом идет в рост и в Петербурге, и в целом по России

Случаев вновь оказалось больше, чем накануне ( 1 942 ). По России похожая ситуация — за 24 часа выявили 25 293 случая (против 23 827 накануне).



Новые случаи COVID-19 за сутки выявили во всех регионах страны. Лидером по суточному приросту остается Москва с 5 237 , а Петербург удерживает третью строчку. Крым второй день подряд бьет рекорды заболеваемости. Сегодня на полуострове выявлен 381 новый случай, а вчерашний максимум был 375.