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ВОЗ: В мире началась третья волна пандемии коронавируса

В мире стартовала третья волна пандемии коронавируса. Об этом 14 июля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что количество заболевших растет четыре недели подряд, также увеличивается и число умерших. Основной причиной роста заболеваемости в ВОЗ считают дельта-штамм COVID-19. Ранее в организации сообщали, что он добрался уже до 111 стран. Возможно, он уже стал доминирующим в мире или станет вскоре, добавил Гебрейесус.

Также в ВОЗ обратили внимание на неравномерное распределение вакцин между странами — риски в странах, которые почти не прививаются, значительно возрастают. «Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% — к концу этого года и как минимум 70% — к середине следующего года», — заявил глава ВОЗ. Отметим, по официальным данным на 14 июля, в мире выявили 187,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 4 млн человек.

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Комментарии (15)

266081655
Тедрос Аданом Гебрейесус - эфиопский марксист на содержании компартии Китая.... Нет ему доверия! Пора прекратить финансирование ВОЗ - пусть их проплачивают китайцы....
Агроном аэродрома
"В мире началась третья волна" - впервые после запуска человека в космос россияне вырвались вперет!! :))
тов
Народ все еще не может вкурить, что как раньше уже не будет.

Всем ясно объявлено: с 2020 года намордники, уколы, пропуска, больше трех не собираться - это навсегда, по всему миру.

А народ еще хочет как раньше и не верит в мировое правительство.
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