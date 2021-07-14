ВОЗ: В мире началась третья волна пандемии коронавируса

В мире стартовала третья волна пандемии коронавируса. Об этом 14 июля заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



Он подчеркнул, что количество заболевших растет четыре недели подряд, также увеличивается и число умерших. Основной причиной роста заболеваемости в ВОЗ считают дельта-штамм COVID-19. Ранее в организации сообщали, что он добрался уже до 111 стран. Возможно, он уже стал доминирующим в мире или станет вскоре, добавил Гебрейесус.



Также в ВОЗ обратили внимание на неравномерное распределение вакцин между странами — риски в странах, которые почти не прививаются, значительно возрастают. «Я призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, как минимум 40% — к концу этого года и как минимум 70% — к середине следующего года», — заявил глава ВОЗ. Отметим, по официальным данным на 14 июля, в мире выявили 187,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 4 млн человек.

