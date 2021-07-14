ВОЗ: «Дельта» захватывает Землю, она уже в 111 странах

«Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать, — отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. — <…> «Дельта»-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента. Повышенная заразность означает, что «дельта», скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире».

Число стран и территорий, в которых циркулирует штамм коронавируса «дельта», с 6 по 13 июля выросло на семь — до 111. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Поэтому, по прогнозу ВОЗ, заболеваемость будет расти, и как следствие — давление на систему здравоохранения, «особенно в контексте низкого охвата вакцинацией».



«Дельта»-штамм известен специалистам с октября 2020 года. Сейчас, по данным ВОЗ, он циркулирует на большей части территории планеты. Пока у организации нет сведений о его присутствии в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе и ряде других стран (всего 85). О его распространении в Китае сообщили неофициальные источники.



«Неправильное планирование или оценка риска передачи инфекции во время собраний и поездок создает возможности для распространения вируса», — констатируют в ВОЗ, отмечая, что некоторые государства смягчают ограничения, связанные с пандемией. В частности, стало больше поездок, которые не относятся к крайне необходимым.



Обеспокоенность в организации вызывают и три других штамма, относящиеся к категории VOC. «Альфа» к 13 июля зарегистрирован в 178 странах (на пять больше, чем неделей раньше), «бета» — в 123 (на одно больше), «гамма» — в 75 (на одно больше).

