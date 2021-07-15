У российских регбисток в Японии не нашли коронавирус. Команду отпустили из отеля

Как сообщает «Р-Спорт» 15 июля, все тесты игроков женской сборной России по регби-7 дали отрицательные результаты. Коронавируса у спортсменок нет.

Благодаря этому команда может покинуть отель и продолжить подготовку к Олимпиаде в Токио по плану. Российские регбистки находятся в городе Мунаката в префектуре Фукуока.

Как писала «Фонтанка», положительный тест сдал массажист женской сборной по регби. Из-за этого команду посадили на карантин.

Ранее двух российских пловцов отстранили от Олимпиады по подозрению в допинге.