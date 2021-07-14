Член олимпийской сборной России заболел коронавирусом в Токио

В олимпийской сборной России в Токио обнаружен первый случай коронавируса. Как пишет 14 июля японское издание Kyodo, это 50-летний массажист женской команды по регби.



Его госпитализировали. Отмечается, что инфицированный не поддерживал близких контактов с членами сборной. Несмотря на это, члены женской сборной России по регби-7 были все равно изолированы.

Изоляция продлится два дня, после чего, если все тесты спортсменок покажут отрицательные результаты, они смогут выйти из изоляции.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования состоятся без болельщиков. Такое решение приняли представители Международного олимпийского комитета (МОК) и городских властей Токио из-за эпидемии коронавируса.