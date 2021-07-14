Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады по подозрению в допинге

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Об этом 14 июля сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).



Там уточняется, что спортсмены отстранены на основании данных, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Они якобы были извлечены из московской антидопинговой лаборатории. Отметим, Кудашев и Андрусенко были заявлены на Олимпиаду в Токио.



Во Всероссийской федерации плавания уже заявили ТАСС, что будут бороться за отстраненных спортсменов. «Федерация будет делать все возможное для того, чтобы спортсмены были оправданы и смогли выступить на Олимпийских играх», — заявил глава федерации Владимир Сальников.

