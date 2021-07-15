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В Ростовской области неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса. Сообщается об одной погибшей и двоих раненых

В результате поножовщины в Ростовской области есть погибшая и пострадавшие

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. В настоящий момент злоумышленника разыскивает полиция. Об этом со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД 15 июля сообщает ТАСС.

По данным местных СМИ, в результате нападения была убита одна женщина. Ещё двое человек пострадали.

«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление», — уточняется в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, который был признан виновным в убийстве водителя троллейбуса и попытке убийства его коллеги.

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Комментарии (6)

veteran78
В Ростовской области ? Ну это "ихтамнет " в отпуске гуляет.
Cвифт
.... а про это почему промолчали в тряпочку ?
---- 12 июля в автобусе в Мытищах. Группа агрессивно настроенных мигрантов стала приставать к одной пассажирке автобуса, она начала снимать их на видео. За девушку заступился один из мужчин, тогда мигранты толпой накинулись на гражданина России и начали его оскорблять, унижать и в итоге избили. Мигранты также угрожали девушке, что "разденут" её и "разорвут". Хулиганы-мигранты угрожали людям матом в присутствии детей.
gencon
Полиции нет, она пока раны залечивает от пластиковых стаканчиков, так что, граждане, пока как-то сами.....
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