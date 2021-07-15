В Ростовской области неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса. Сообщается об одной погибшей и двоих раненых

Неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса в Азовском районе Ростовской области. В настоящий момент злоумышленника разыскивает полиция. Об этом со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД 15 июля сообщает ТАСС.



По данным местных СМИ, в результате нападения была убита одна женщина. Ещё двое человек пострадали.



«На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лица, совершившего преступление», — уточняется в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, который был признан виновным в убийстве водителя троллейбуса и попытке убийства его коллеги.

