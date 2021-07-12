Суд установил, что ночью 1 февраля прошлого года пьяный Харьков, находясь в парке Александрино, всадил нож в грудь 54-летнего мужчины. Затем в ходе борьбы нанёс два ранения его 45-летнему товарищу и коллеге. Последнему удалось спастись бегством, старший же мужчина скончался на месте.
Предполагаемого преступника задержали на следующий день. Известно о нем было немного — нигде не работал, проживал неподалёку, на улице Козлова.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
Коллегией присяжных Харьков был признан виновным. На вынесении приговора подсудимый улыбался во весь рот. Это хорошо видно на представленных кадрах. В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что молодой человек вменяем.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима.