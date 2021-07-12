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В Петербурге вынесен приговор молодчику, порезавшему водителей троллейбусов. На суде он улыбался во весь рот

Петербургский городской суд 12 июля огласил приговор в отношении 24-летнего Александра Харькова. Он признан виновным в убийстве водителя троллейбуса и попытке убийства его коллеги.

Суд установил, что ночью 1 февраля прошлого года пьяный Харьков, находясь в парке Александрино, всадил нож в грудь 54-летнего мужчины. Затем в ходе борьбы нанёс два ранения его 45-летнему товарищу и коллеге. Последнему удалось спастись бегством, старший же мужчина скончался на месте.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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Предполагаемого преступника задержали на следующий день. Известно о нем было немного — нигде не работал, проживал неподалёку, на улице Козлова.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Коллегией присяжных Харьков был признан виновным. На вынесении приговора подсудимый улыбался во весь рот. Это хорошо видно на представленных кадрах. В объединённой пресс-службе судов Петербурга отметили, что молодой человек вменяем.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в колонии строгого режима.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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Комментарии (4)

266103140
ну ничего) ему 20 лет улыбаться во весь рот теперь)))
walker-СПб
Пепка-Прыгни на суде держал себя, как на пастбище или среди мужиков, на все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул: "Ме-е!.. Гоп!"-- и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке: жесткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду.
Похождения бравого солдата Швейка. Я. Гашек.
Vahmistroff
Кому тюрьма, а кому мать родна.
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