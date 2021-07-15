Федерация футбола Петербурга: Эффект от плана реформы российского футбола можно будет оценить через три сезона

Руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Добролюбов 15 июля в разговоре с «Фонтанкой» прокомментировал план реформы российского футбола, разработанный голландской фирмой Hypercube по заказу РФС. Ранее по проектам компании удачно провели футбольные реформы Дания и Бельгия. «Сборные этих стран составлены из игроков, которые в основном выступают в ведущих лигах Европы, но не стоит забывать, что первые шаги в профессиональном футболе они делали в лигах своих стран, которые стали своеобразным трамплином для их дальнейшего роста. Соответственно, раз реформы Hypercube поспособствовали этому, значит, в этом что-то есть», — заявил Добролюбов.

На грядущие перемены в российских лигах петербургская Федерация футбола смотрит со сдержанным оптимизмом. «Новое — это всегда интересно. На мой взгляд, эффект можно будет оценить через три сезона проведения соревнований в новом формате», — отметил специалист. Один из ключевых подходов, который предложила Hypercube, — общее увеличение количества матчей, в том числе игр между принципиальными соперниками. Добролюбов положительно оценил эту инициативу. «Помимо тренировочного процесса на рост мастерства футболистов влияют игры. Именно они являются мерилом подготовки игроков — технической, физической, тактической и психологической. На мой взгляд, чем больше игр с прямыми конкурентами при повышенном уровне сопротивления (неважно, бьются команды за призовые места или за выживание), тем быстрее идет рост мастерства футболистов. Болельщикам к тому же интереснее наблюдать за матчами, где до последнего нельзя определить победителя», — рассуждает представитель Федерации футбола Петербурга.