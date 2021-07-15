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Федерация футбола Петербурга: Эффект от плана реформы российского футбола можно будет оценить через три сезона

После провала сборной России на Евро-2020 чиновники задумались о масштабных реформах. Поднимать наш футбол со дна будут голландцы.

Руководитель департамента по проведению соревнований Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Добролюбов 15 июля в разговоре с «Фонтанкой» прокомментировал план реформы российского футбола, разработанный голландской фирмой Hypercube по заказу РФС. Ранее по проектам компании удачно провели футбольные реформы Дания и Бельгия.

«Сборные этих стран составлены из игроков, которые в основном выступают в ведущих лигах Европы, но не стоит забывать, что первые шаги в профессиональном футболе они делали в лигах своих стран, которые стали своеобразным трамплином для их дальнейшего роста. Соответственно, раз реформы Hypercube поспособствовали этому, значит, в этом что-то есть», — заявил Добролюбов.

На грядущие перемены в российских лигах петербургская Федерация футбола смотрит со сдержанным оптимизмом.

«Новое — это всегда интересно. На мой взгляд, эффект можно будет оценить через три сезона проведения соревнований в новом формате», — отметил специалист.

Один из ключевых подходов, который предложила Hypercube, — общее увеличение количества матчей, в том числе игр между принципиальными соперниками. Добролюбов положительно оценил эту инициативу.

«Помимо тренировочного процесса на рост мастерства футболистов влияют игры. Именно они являются мерилом подготовки игроков — технической, физической, тактической и психологической. На мой взгляд, чем больше игр с прямыми конкурентами при повышенном уровне сопротивления (неважно, бьются команды за призовые места или за выживание), тем быстрее идет рост мастерства футболистов. Болельщикам к тому же интереснее наблюдать за матчами, где до последнего нельзя определить победителя», — рассуждает представитель Федерации футбола Петербурга.

Ранее РФС опубликовал один из вариантов реформы отечественного футбола, разработанный голландской компанией Hypercube. Подробнее о нем читайте здесь. Также «Фонтанка» поговорила о реформе с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным.

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Комментарии (3)

Alkaline
"Пролетят года проворно,
Словно с белых сакур дым.
Мы, конечно, нашей сборной
Всё забудем, всё простим.
Снова наш болельщик охнет,
Снова чуда будет ждать –
А вдруг в лесу чего-то сдохнет,
Море Чёрное усохнет
И реки повернуться вспять..."
Dimitry Antonov
Не будет эффекта положительного. Просто сейчас вся высокофутбольная тусовка зашевелилась, поскольку последний пролёт сборной мог привести и к её разгону. Свои насиженные места потерять никто не хочет. Поэтому изобразили деятельность по старому доброму принципу, если не знаешь и не хочешь что-либо делать, то проведи реформу чего-нибудь. Через год, даже не через три, провал сборной уже забудется. Всё останется на своих местах.
А13579
А деньги получат сейчас. Схема "Утром деньги, вечером стулья" давно обкатана.
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