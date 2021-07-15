«Своих хватает»: Песков объяснил, почему Россия не признает зарубежные вакцины

Как сообщил 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тема взаимного с Евросоюзом признания вакцин стоит на повестке дня. Однако результатов пока нет.

По словам представителя Кремля, в России достаточно своих препаратов и в зарубежных страна не нуждается.

«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что поставки препаратов в регионы ведутся регулярно, при этом «в какой-то момент [вакцины] могут быть недоступны».