FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +30
74.12р87.39р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
9
Печать

«Своих хватает»: Песков объяснил, почему Россия не признает зарубежные вакцины

В России достаточно отечественных препаратов от коронавируса, поэтому иностранные пока не пускают, но работа в этом направлении ведется.

Как сообщил 15 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, тема взаимного с Евросоюзом признания вакцин стоит на повестке дня. Однако результатов пока нет.

По словам представителя Кремля, в России достаточно своих препаратов и в зарубежных страна не нуждается.

«У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины. Разве это не возможность выбора?» — приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что поставки препаратов в регионы ведутся регулярно, при этом «в какой-то момент [вакцины] могут быть недоступны».

Ранее «Фонтанка» писала, что 12 июля в Петербург привезли новую партию вакцины «КовиВак» в количестве 8 580 доз. Препарат пользуется высоким спросом и быстро заканчивается.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

***_555
Потому что если разрешить, по спросу на них будет понятна степень доверия "своим".
Vahmistroff
"У нас своих четыре вакцины."
Волга, Жигули, Москвич и Запорожец! Зачем нашим людям какие-то мерседесы, бмв и ауди!
rumet
вся кремлядь привита пфайзером.. А усатый нафк окончательно деградировал.. поскорее бы их в утиль, его и кощея.. ну и всяких шайтанов-шаманов таких же засидевшихся
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний