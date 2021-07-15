«Никакого мороженого, пока не съешь суп» — это правило не для Хаарчааны. Знаменитая белая медведица из Ленинградского зоопарка ест мороженое на завтрак три раза в неделю, до основного приёма пищи. Она должна быть достаточно голодна, чтобы охотно играть с ним и доставать из глыбы льда вкусняшки. Об этом зоопарк рассказывает в своих соцсетях 15 июля.



«Мороженым» это блюдо называется условно, к сливочному десерту оно не имеет никакого отношения, более того, животным категорически нельзя еду с сахаром. Из чего же готовят мороженое для медведицы? Состав бывает разным. Чаще всего в большой пластиковый контейнер кладут морковку, яблоки, свёклу и разную рыбу, заливают всё водой и ставят в морозилку. Свёкла — любимый ингредиент Хаарчааны. До двух лет она её не признавала, а потом вкусы изменились. Сейчас красавице 4,5 года, и в день она поглощает по 1,3 кг этого овоща. «Представьте, какого размера медвежья мороженка, если наш с вами фруктовый лёд весит около 50–60 г, а лакомство Хаарчааны — больше 1,5 кг!» — отмечают в зоопарке.

