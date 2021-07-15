«Никакого мороженого, пока не съешь суп» — это правило не для Хаарчааны. Знаменитая белая медведица из Ленинградского зоопарка ест мороженое на завтрак три раза в неделю, до основного приёма пищи. Она должна быть достаточно голодна, чтобы охотно играть с ним и доставать из глыбы льда вкусняшки. Об этом зоопарк рассказывает в своих соцсетях 15 июля.
«Мороженым» это блюдо называется условно, к сливочному десерту оно не имеет никакого отношения, более того, животным категорически нельзя еду с сахаром. Из чего же готовят мороженое для медведицы? Состав бывает разным. Чаще всего в большой пластиковый контейнер кладут морковку, яблоки, свёклу и разную рыбу, заливают всё водой и ставят в морозилку. Свёкла — любимый ингредиент Хаарчааны. До двух лет она её не признавала, а потом вкусы изменились. Сейчас красавице 4,5 года, и в день она поглощает по 1,3 кг этого овоща. «Представьте, какого размера медвежья мороженка, если наш с вами фруктовый лёд весит около 50–60 г, а лакомство Хаарчааны — больше 1,5 кг!» — отмечают в зоопарке.
«В бассейн кидают мороженое, и впечатляющим грациозным прыжком Хаарчаана сразу бросается за ним в воду. Затем она плывёт к ступенькам бассейна, крепко держа своё сокровище в передних лапах. Взбирается на сушу сама и затаскивает свой экстравагантный десерт. Теперь остаётся только разбить глыбу льда и вытащить оттуда все лакомые кусочки», — рассказывают в зоопарке. Иногда лёд выполняет роль игрушки: ледяные глыбы кидают в бассейн, медведица плавает с ними и грызёт их.
В Московском зоопарке готовят ледяной торт и придумывают всякие другие способы спасения животных от жары: в вольерах и для посетителей ставят поливалки, наполняют все бассейны, у белых медведей работает снежная пушка. «Сегодня один из посетителей, наблюдая за гималайским медведем, задал нашему зоологу вопрос: не будет ли ему легче, если под корень обстричь шерсть? Конечно же, нет. Толстая шкура и густой мех защищают наших косолапых как от зимних морозов, так и от летней жары, — рассказывают в зоопарке. — Хотя, когда температура достигает 35 градусов выше нуля, приходится придумывать дополнительные способы охлаждения».
У гималайского медведя Алладина и бурой медведицы Розы в вольере всегда много воды, Алладин любит купаться в ванночке, Роза — в бассейне. Чтобы было интереснее, в воду запускают живых карпов.
Московский зоопарк
Новая ванночка заинтриговала Алладина. Сначала он старательно осмотрел и обнюхал её, а потом уже обратил внимание на рыбу. «Рыбалка Алладина — не самое динамичное зрелище. Иногда кажется, что он хочет взять карпа измором: долго и терпеливо одной лапой он гоняет рыбу по ванне, пока не удается в буквальном смысле слова прижать его к стенке. Роза охотится с бОльшим задором. Хотя в этот раз её сильнее заинтересовал ледяной торт, в который была вморожена рыба и морковь. Вначале она съела всю рыбу, потом перешла на овощи», — комментируют в зоопарке.