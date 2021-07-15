Более четырех сотен ДТП произошло за 14 июля в Петербурге и Ленинградской области. Пострадали в них 13 человек. В Петродворцовом районе вечером под колеса скутера угодил маленький ребенок.
Как стало известно «Фонтанке», в 21:20 среды во дворе дома 29 по Еленинской улице в Ломоносове 62-летний мужчина на личном скутере Jogger без номеров сбил двухлетнего пешехода. Малыш был в сопровождении матери. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Всего за сутки в Петербурге было зафиксировано 310 дорожных аварий, в том числе 9 — с пострадавшими, сообщает УГИБДД по региону. Травмы получили 9 взрослых и один ребенок. Погибших не было. В Ленобласти за 14 июля произошло 100 ДТП, а пострадавшие были в четырех из них. Три человека получили травмы и трое погибли — все взрослые.