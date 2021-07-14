МО «Смольнинское» грозит роспуск. Прокуратура попросила суд признать бездействие депутатов

Истец просит суд установить, что муниципальные депутаты не проводили заседания с 5 января по 5 апреля 2021 года, а также признать незаконным такое бездействие. Прокуратура ссылается на то, что депутаты обязаны собираться не реже, чем раз в три месяца, — это гарантия своевременного решения вопросов местного значения.



В случае если совет не собирался три месяца и более — это является основанием для роспуска депутатов.



В июне 2021 года аналогичный иск подали исполняющий обязанности главы совета «Смольнинского» Григорий Ранков и петербуржец Юрий Авдеев, однако им было отказано.



Напомним, в сентябре 2019 года в муниципальном образовании победу на выборах одержали независимые и оппозиционные депутаты. Однако они не могут договориться между собой, в том числе, об избрании главы округа, из-за чего эти обязанности исполняет Ранков (он не избрался) как глава совета прошлого созыва. По одному из его заявлений было возбуждено уголовное дело об изготовлении поддельной печати. Также правоохранители проводят проверку в связи с попыткой перерегистрировать в ЕГРЮЛ главу совета на избранную ими Елену Мишкинис.

