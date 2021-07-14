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Уже и Достоевский с топором. В Петербурге появилось граффити, где расчленяют «либеральную идею»

На набережной канала Грибоедова в Петербурге появилось граффити с Достоевским

В Петербурге появилось граффити, на котором Федор Достоевский изображен с топором. Пользователи социальных сетей предрекают появление демонов.

Как накануне сообщил художник Zoom в соцсети Instagram, рисунок появился на стене дома № 67 на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Свою работу он подписал: «Достоевский расчленяет либеральную идею».

Автор уточнил, что работа находится в окрестностях дома главного героя романа «Преступление и наказание» Родиона Раскольникова.

В комментариях к посту пользователи гадают, как долго настенное высказывание продержится: «Прочтут название картины — закрасят, демоны».

«Фонтанка» ранее писала, что в Кузнечном переулке в Петербурге закрасили портрет Достоевского на стене дома № 8. Первое появление рисунка датировалось сентябрем 2019-го.

Что касается замысла автора, то «Фонтанка» готова предположить, что связь предыдущего закрашенного граффити и нового с «топором» формальна. Скорее всего, Zoom привлекает внимание через два предельно понятных явления в Петербурге. Во-первых, это отсылка к новостям из СМИ, касающимся убийств и последующих расчленений жертв, а во-вторых, напоминание о правовых последствиях для молодежи, столь массово выходившей на несанкционированные митинги.

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Комментарии (4)

265055770
Расчленинград. Надо еще доцента Соколова и нефролога Земченкова с топорами рядом изобразить.
Алексей Власов
Это не граффити и не фреска, это - фотообои. А их печатник, это недоучка из мухи))
Alex000
Жара, напекает серьёзно по-ходу.
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