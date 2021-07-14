Как накануне сообщил художник Zoom в соцсети Instagram, рисунок появился на стене дома № 67 на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Свою работу он подписал: «Достоевский расчленяет либеральную идею».

В комментариях к посту пользователи гадают, как долго настенное высказывание продержится: «Прочтут название картины — закрасят, демоны».

«Фонтанка» ранее писала, что в Кузнечном переулке в Петербурге закрасили портрет Достоевского на стене дома № 8. Первое появление рисунка датировалось сентябрем 2019-го.



Что касается замысла автора, то «Фонтанка» готова предположить, что связь предыдущего закрашенного граффити и нового с «топором» формальна. Скорее всего, Zoom привлекает внимание через два предельно понятных явления в Петербурге. Во-первых, это отсылка к новостям из СМИ, касающимся убийств и последующих расчленений жертв, а во-вторых, напоминание о правовых последствиях для молодежи, столь массово выходившей на несанкционированные митинги.