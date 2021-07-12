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Портрет Достоевского в Кузнечном переулке опять закрасили. После дня голосования за поправки в Конституцию он стал мемом

Фото: В Кузнечном переулке закрасили потрет Достоевского на стене жилого дома

Копию портрета писателя Федора Достоевского кисти Василия Перова, подлинник которого находится в Третьяковке, закрасили во дворе дома 8 по Кузнечному переулку.

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Как рассказали 12 июля корреспонденту «Фонтанки» работники кафе, расположенного рядом с домом, на днях пришли сотрудники жилищной конторы и закрасили его. До этого кто-то испортил потрет надписями.

Эту информацию нашему изданию подтвердили и в администрации района. Там сообщили, что 5 июля на портал «Наш Петербург» поступила жалоба на рисунок, и в тот же день работники ЖКС № 2 Центрального района сделали стену монолитно-желтой.

Первое появление рисунка во дворе дома 8 по Кузнечному переулку датируется сентябрем 2019 года. Копия портрета Достоевского была не совсем граффити, а перенесенным на стену с помощью специального способа полиграфии рисунком, сделанным одним из городских бюро. Таким образом они опробовали, как писали городские СМИ, способ «печати фресок на стене».

Не все местные жители оказались довольны художествами экспериментаторов, и рядом с копией портрета кисти Перова появились надписи, требующие вернуть стене девственность. Когда призыв не возымел результата, некто написал матерное слово на лбу писателя. И рисунок закрасили. Но он вернулся и в 2020 году стал мемом во время единого дня голосования по поправкам в Конституцию, когда около него развернули мобильный пункт.

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Комментарии (4)

265947515
Такую рекламу вообще не закрашивают. Может по тому что, на неё никто не жалуется? Жалуются ещё как. Только это не Достоевский или Навальный или ещё кто, это скрепы их нельзя трогать, только развивать, поэтому такой рекламы становится всё больше.
zorkii
"Культурная столица ...ть))))" © группировка ЛЕНИНГРАД
Вадим Линин
Почему-то рекламу наркотиков намного дольше закрашивают....
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