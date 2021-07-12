Копию портрета писателя Федора Достоевского кисти Василия Перова, подлинник которого находится в Третьяковке, закрасили во дворе дома 8 по Кузнечному переулку.

Как рассказали 12 июля корреспонденту «Фонтанки» работники кафе, расположенного рядом с домом, на днях пришли сотрудники жилищной конторы и закрасили его. До этого кто-то испортил потрет надписями.



Эту информацию нашему изданию подтвердили и в администрации района. Там сообщили, что 5 июля на портал «Наш Петербург» поступила жалоба на рисунок, и в тот же день работники ЖКС № 2 Центрального района сделали стену монолитно-желтой.

