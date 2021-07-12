Копию портрета писателя Федора Достоевского кисти Василия Перова, подлинник которого находится в Третьяковке, закрасили во дворе дома 8 по Кузнечному переулку.
Как рассказали 12 июля корреспонденту «Фонтанки» работники кафе, расположенного рядом с домом, на днях пришли сотрудники жилищной конторы и закрасили его. До этого кто-то испортил потрет надписями.
Эту информацию нашему изданию подтвердили и в администрации района. Там сообщили, что 5 июля на портал «Наш Петербург» поступила жалоба на рисунок, и в тот же день работники ЖКС № 2 Центрального района сделали стену монолитно-желтой.
Первое появление рисунка во дворе дома 8 по Кузнечному переулку датируется сентябрем 2019 года. Копия портрета Достоевского была не совсем граффити, а перенесенным на стену с помощью специального способа полиграфии рисунком, сделанным одним из городских бюро. Таким образом они опробовали, как писали городские СМИ, способ «печати фресок на стене».
Не все местные жители оказались довольны художествами экспериментаторов, и рядом с копией портрета кисти Перова появились надписи, требующие вернуть стене девственность. Когда призыв не возымел результата, некто написал матерное слово на лбу писателя. И рисунок закрасили. Но он вернулся и в 2020 году стал мемом во время единого дня голосования по поправкам в Конституцию, когда около него развернули мобильный пункт.
в Питере за голосованием наблюдает сам Фёдор Михайлович Достоевский#поправки #голосование #конституция @navalny @tvrain pic.twitter.com/00xlMjoy1h— настя визгалова (@nastyavizgalova) July 1, 2020