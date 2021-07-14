«Доска позора гарантирована». Памфилова предупредила о «сюрпризах» для провокаторов на выборах

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 14 июля, для провокаторов, планирующих отдать свой голос дважды или несколько раз, подготовили «сюрпризы».
«Мы подготовили кое-какие сюрпризы для провокаторов, которые попытаются проверить систему на «прочность» и сознательно пойти на нарушение в виде двойного или многократного голосования. Их ждет административная или даже уголовная ответственность. В любом случае, «доска позора» им гарантирована», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она добавила, что для сохранности бюллетеней разработано несколько степеней защиты.
«Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного — добраться очень сложно», — сказала председатель ЦИК.
Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург — один из трех регионов, где в настоящее время меньше всего привитых членов избирательных комиссий.