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«Доска позора гарантирована». Памфилова предупредила о «сюрпризах» для провокаторов на выборах

Попытки проголосовать на выборах более одного раза будут караться административной или уголовной ответственностью. Бюллетени защищены, как игла в сказке про Кощея.

Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 14 июля, для провокаторов, планирующих отдать свой голос дважды или несколько раз, подготовили «сюрпризы».

«Мы подготовили кое-какие сюрпризы для провокаторов, которые попытаются проверить систему на «прочность» и сознательно пойти на нарушение в виде двойного или многократного голосования. Их ждет административная или даже уголовная ответственность. В любом случае, «доска позора» им гарантирована», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она добавила, что для сохранности бюллетеней разработано несколько степеней защиты.

«Бюллетень, как иголка в сказке про Кощея Бессмертного — добраться очень сложно», — сказала председатель ЦИК.

Ранее «Фонтанка» писала, что Петербург — один из трех регионов, где в настоящее время меньше всего привитых членов избирательных комиссий.

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Комментарии (9)

А13579
Ведущая тётя Элла прощается с вами. Выборы будут самыми честными. Спокойной ночи, малыши!
Silver867
Доска позора - это сама Эллочка.
zorkii
все стали усиленно читать сказки, новый тренд как никак
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