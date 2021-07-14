FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

Петербург в тройке аутсайдеров по вакцинации членов избиркомов от коронавируса

Петербург — один из трех регионов, где в настоящее время меньше всего вакцинированных членов избирательных комиссий. Об этом на заседании Центризбиркома 14 июля сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Ярославская область и Санкт-Петербург — там вообще 16 с чем-то процентов. И Владимирская область — 18 процентов», — рассказала она. Памфилова подчеркнула, что принуждения к вакцинации нет, однако центральная комиссия настоятельно рекомендует это сделать.

По данным на начало июля, в Петербурге были привиты 15 % членов избирательных комиссий разного уровня.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cashmare
спецом, чтобы неугодных членов на участки не пустить потом, дабы не мешали рисованием заниматься
265929496
Нужную статистику по вакцинации не могут сдать, как же они будут нужные результаты выборов показывать?
kuk-vasyusha
Эх, не хотят члены вакцинироваться(((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний