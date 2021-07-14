Петербург в тройке аутсайдеров по вакцинации членов избиркомов от коронавируса

«Ярославская область и Санкт-Петербург — там вообще 16 с чем-то процентов. И Владимирская область — 18 процентов», — рассказала она. Памфилова подчеркнула, что принуждения к вакцинации нет, однако центральная комиссия настоятельно рекомендует это сделать.



По данным на начало июля, в Петербурге были привиты 15 % членов избирательных комиссий разного уровня.

