В Петербурге привились 15% членов избиркомов

В Петербурге от коронавируса привились порядка 15% членов избирательных комиссий разных уровней. Об этом 1 июля во время пресс-конференции рассказала председатель Горизбиркома Наталья Чечина.



Глава городской комиссии отметила, что СПбИК не обладает полномочиями ввести обязательную вакцинацию членов избиркомов. Ориентироваться предстоит на позицию Роспотребнадзора.

Чечина добавила, что личным примером призывает коллег пройти вакцинацию. Сама она привилась вакциной «Спутник V».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что по России доля привившихся членов комиссий разного уровня свыше 30%.