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Песков: Путин пока не планирует писать статьи о ситуации в бывших республиках СССР

Новых материалов о положении в бывших союзных республиках от Владимира Путина ждать пока не стоит. Президент займется этим, если сочтет нужным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 июля, что он не знает о планах Владимира Путина после статьи об Украине написать еще одну работу о ситуации в других республиках бывшего СССР.

«Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время», — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля выразил уверенность, что российский лидер напишет статью, если посчитает необходимым.

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля.

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Комментарии (16)

nuga
Если писателем стал,пора освобождать пост.Отдал власть трансгуманистам и ведет расслабленный образ жизни. Гарант негарантирующий прав россиян.
Ingria
какая досада
coronel
а мне вот кажется, что это«жжжж» неспроста. и важно не то, что содержание давно обдумано и обсуждено, а то, что пришло некоторое «время Ч» это напоснить.
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