Песков: Путин пока не планирует писать статьи о ситуации в бывших республиках СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 июля, что он не знает о планах Владимира Путина после статьи об Украине написать еще одну работу о ситуации в других республиках бывшего СССР.



«Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время», — приводит слова Пескова ТАСС.



Представитель Кремля выразил уверенность, что российский лидер напишет статью, если посчитает необходимым.



Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля.

