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«Русские и украинцы — один народ. Вместе мы сильнее и успешнее». Путин написал статью «об историческом единстве»

Владимир Путин объяснил, почему он считает русских и украинцев одним народом

Президент России в статье на сайте Кремля объяснил свои слова на «Прямой линии» о том, что «русские и украинцы — один народ».

«Эти слова — не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это моё убеждение», — заявил 12 июля Владимир Путин.

Свое повествование глава государства начинает с Древней Руси и указывает, что и русские, и украинцы, и белорусы — это ее наследники. Он напомнил, что ещё с XII века само название «Украина» использовалось в значении «окраина», а слово «украинцы» перво­началь­но означало «пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей».

Затем Путин проводит читателей через различные исторические периоды, показывая связь Украины и России. В итоге президент РФ доходит до советского периода и дает оценку его влиянию на русских и украинцев.

«Современная Украина — целиком и полностью дети­ще советской эпохи. Мы знаем и помним, что в зна­чи­тельной степени она созда­валась за счёт истори­ческой Рос­сии. Большевики относились к русскому народу как к неис­черпаемому материалу для социальных экспе­риментов», — сообщает Путин.

Президент указывает, что после распада СССР именно РФ «многое сделала», чтобы Украина состоялась. Он также резюмирует, что за это время постсоветские государства добились коопе­рации, которой «могли бы позавидовать страны Евро­союза». «Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нёрами», — уверен глава государства.

Затем Путин критикует власти Украины, которые, по его оценке, решили «обосновать независимость своей страны через отрицание её прошлого», кроме вопроса границ. Он добавляет, что совместная история русских и украинцев стала мифоло­гизироваться и переписываться. Путин также увидел, что Украину стали втягивать в «геополитическую игру», цель которой сделать из соседней страны плацдарм против России.

«Под удар попало всё то, что объединяло нас и сближает до сих пор. Прежде всего — русский язык», — сетует президент. До этого он указывал, что за годы раздробленности стали возникать «говоры», однако русский и украинский языки были близки. «Книги Нико­лая Гоголя, патриота России, уроженца Полтавщины, написаны на русском языке, полны малороссийскими народными выра­жениями и фольклорными мотивами. Как можно поде­лить это наследие между Россией и Украиной?» — делится своими соображениями Путин.

Он также отмечает удар по духовному единству. «Пра­виль­ным» патриотом Украины сейчас объяв­ляется лишь тот, кто ненавидит Россию», — сетует автор статьи. При этом он уверен, что проект Украины как «анти-России» отвергли мил­лионы жителей соседней страны.

Он полагает, что разногласия невыгодны Украине и экономически. При сохранении связей между странами республика получила бы десятки миллиардов долларов. Путин уверен, что возникшая «стена» — это общая беда и трагедия.

В конце автор выражает мнение, что «подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией». Он напоминает, что связи между русскими и украинцами формировалась столетиями.

«Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — резюмирует Путин.

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Комментарии (41)

здрасьте
Разыскивали всех уроженцев Ленинграда по всему СССР, чтобы только расстрелять да ни за что- за то что ты потенциально россиянин. Это в 1949-1953, спустя 5 лет после героической обороны Ленинграда. Кто за этим стоял и подлой передачей Крыма в 1954 соседнему государству? Какие силы за этим стояли, кто держал за яйца того, кто это делал?

Ленинградское дело», в котором был усмотрен великорусский национализм, закончилось расстрелами 32 тысяч человек.
KLEMMA
А что вам собственно не нравится в термине "историческое единство"? Уже если рассматривать историю, то ведь действительно: 1) в общечеловеческом плане все мы произошли от Адама и Евы; 2) с точки зрения государства у нас единый предок "Киевская Русь".
Obseerv
Это сигнал "общим братьям"? Или подготовка к "восстановлению исторической справедливости"? Как-то тревожно становится...
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