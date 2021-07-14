Собственник сгоревших зданий «Невской мануфактуры» планирует подвести итоги конкурса на проведение противоаварийных работ в начале августа. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по восстановлению фабричного комплекса на Октябрьской набережной, 50.
Как сообщили 14 июля в пресс-службе КГИОП, на заседании представитель АО «Невская мануфактура» рассказал о проведении конкурса на весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшем здании. Победителя планируют определить в начале августа.
Результаты обследования, графики проведения всех этапов работ, включая восстановление и приспособление для современного использования, будут рассмотрены рабочей группой. К ее работе привлечены ведущие эксперты в области промышленной архитектуры, реставраторы и технологи, в том числе Маргарита Штиглиц, Никита Явейн, Михаил Мамошин и другие.
С пожара на территории «Невской мануфактуры» прошло более трех месяцев. Огонь превратил находившийся здесь комплекс промышленных зданий в руины. Обрушились кровля, межэтажные перекрытия и лицевой фасад западного корпуса главного здания-памятника. КГИОП через суд обязал АО «Невская мануфактура» в течение 6 месяцев провести противоаварийные работы, в течение 50 месяцев восстановить объект. За неисполнение требований в срок собственнику придется заплатить неустойку.
К тушению пожара на территории промышленного комплекса были привлечены почти 350 пожарных. Один из спасателей, Илья Белецкий, погиб при исполнении, трое его сослуживцев пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. В совершении преступления заподозрили генерального директора АО «Невская мануфактура» и его заместителя. Они оба арестованы.