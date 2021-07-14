Собственник сгоревших зданий «Невской мануфактуры» планирует подвести итоги конкурса на проведение противоаварийных работ в начале августа. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по восстановлению фабричного комплекса на Октябрьской набережной, 50.



Как сообщили 14 июля в пресс-службе КГИОП, на заседании представитель АО «Невская мануфактура» рассказал о проведении конкурса на весь комплекс противоаварийных работ на пострадавшем здании. Победителя планируют определить в начале августа.

