Практика с нарушениями. Роспотребнадзор закрыл базу петербургского университета из-за студентов с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе геолого-геодезической базы, где проходили практику студенты Петербургского государственного университета путей и сообщения императора Александра I. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства 14 июля.



Накануне в Лужскую больницу поступило извещение о регистрации 6 случаев острой кишечной инфекции у студентов ПГУПС. Учащиеся проходили практику на базе университета в поселке Плоское. Там специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку.