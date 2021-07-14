Практика с нарушениями. Роспотребнадзор закрыл базу петербургского университета из-за студентов с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения в работе геолого-геодезической базы, где проходили практику студенты Петербургского государственного университета путей и сообщения императора Александра I. Об этом сообщается на сайте областного управления ведомства 14 июля.
Накануне в Лужскую больницу поступило извещение о регистрации 6 случаев острой кишечной инфекции у студентов ПГУПС. Учащиеся проходили практику на базе университета в поселке Плоское. Там специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку.
«За выявленные в ходе санитарно-эпидемиологического расследования грубые нарушения санитарного законодательства в части организации питания, способствовавшие формированию эпидемического очага, в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении», — уточнили в ведомстве.
Выявленные нарушения, по мнению специалистов Роспотребнадзора, представляли реальную угрозу жизни и здоровью обитателей базы. Ведомство вынесло протокол о временном запрете деятельности объекта. Студентов, проходивших практику, вывезли в Петербург и оставили под медицинским наблюдением.
Ранее руководитель базы Руслан Хлюпин опровергал информацию о закрытии, а проректор по связям с общественностью ПГУПС Петр Рыбин заявлял, что речь идёт не об отравлениях, а «единичных случаях расстройства желудочно-кишечного тракта».