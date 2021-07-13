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Практика с долгоиграющими последствиями. Студенты ПГУПС рассказали о массовом отравлении на базе в Ленобласти

Петербургские студенты ПГУПС отравились во время практики на базе в Ленобласти

Проблемы с желудками возникли у студентов Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I во время практики в Ленобласти. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели 13 июля.

Геобаза ПГУПС расположена в поселке Толмачево. Во время практики студенты почувствовали недомогание. В письме, поступившем в редакцию, говорится, что несколько человек находились в тяжёлом состоянии, их не сразу смогли транспортировать в больницу.

«На данный момент администрацией ПГУПС принимаются усилия по транспортировке пострадавших обратно в город. Срочная выездная проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения порядка проживания студентов на геобазе. Получено предписание закрыть геобазу», — отмечается в письме.

Проректор по связям с общественностью ПГУПС Петр Рыбин в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что речь идёт не об отравлениях, а «единичных случаях расстройства желудочно-кишечного тракта». Поплохело, по его словам, минимум пяти студентам. Госпитализации Рыбин опроверг. «Все ребята сегодня вывезены, все нормально», — заключил он.

Начальник геобазы Руслан Хлюпин заявил, что учреждение продолжает работать, предписаний о закрытии от Роспотребнадзора не поступало.

В Роспотребнадзоре Ленинградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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Комментарии (9)

RemyMartin
Настоящий железнодорожник должен гайки переваривать, не то что какую-то несвежую еду.
f0ntan
Чем студенты-железнодорожники занимаются на отдаленной геобазе в Ленобласти?
Rovesnik_Kommunizma
В такую жарень общепит надо обходить за километр.
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