Практика с долгоиграющими последствиями. Студенты ПГУПС рассказали о массовом отравлении на базе в Ленобласти

Геобаза ПГУПС расположена в поселке Толмачево. Во время практики студенты почувствовали недомогание. В письме, поступившем в редакцию, говорится, что несколько человек находились в тяжёлом состоянии, их не сразу смогли транспортировать в больницу.
«На данный момент администрацией ПГУПС принимаются усилия по транспортировке пострадавших обратно в город. Срочная выездная проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения порядка проживания студентов на геобазе. Получено предписание закрыть геобазу», — отмечается в письме.
Проректор по связям с общественностью ПГУПС Петр Рыбин в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что речь идёт не об отравлениях, а «единичных случаях расстройства желудочно-кишечного тракта». Поплохело, по его словам, минимум пяти студентам. Госпитализации Рыбин опроверг. «Все ребята сегодня вывезены, все нормально», — заключил он.
Начальник геобазы Руслан Хлюпин заявил, что учреждение продолжает работать, предписаний о закрытии от Роспотребнадзора не поступало.
В Роспотребнадзоре Ленинградской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.