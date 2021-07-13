Практика с долгоиграющими последствиями. Студенты ПГУПС рассказали о массовом отравлении на базе в Ленобласти

Геобаза ПГУПС расположена в поселке Толмачево. Во время практики студенты почувствовали недомогание. В письме, поступившем в редакцию, говорится, что несколько человек находились в тяжёлом состоянии, их не сразу смогли транспортировать в больницу.



«На данный момент администрацией ПГУПС принимаются усилия по транспортировке пострадавших обратно в город. Срочная выездная проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения порядка проживания студентов на геобазе. Получено предписание закрыть геобазу», — отмечается в письме.