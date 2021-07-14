Президент России Владимир Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство в прямом смысле этого слова. Об этом президент России Владимир Путин 13 июля заявил в эфире канала «Россия 24».



«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. И при полном сохранении суверенитета», — сказал Путин.

