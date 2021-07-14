FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +29
74.06р87.78р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
4
Печать

Президент России Владимир Путин высказался о Союзном государстве с Белоруссией

Союзное государство с Белоруссией представляет собой определенный уровень интеграции с полным сохранением суверенитета, а не государство в прямом смысле этого слова. Об этом президент России Владимир Путин 13 июля заявил в эфире канала «Россия 24».

«Мы с Белоруссией говорим: «Союзное государство», но в прямом смысле слова это не государство, это просто определенный уровень интеграции. Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией. И при полном сохранении суверенитета», — сказал Путин.

Такая форма интеграции делает жизнь людей легче, предоставляет определенные условия для развития экономики, а также приводит к повышению общей конкурентоспособности, заключил российский лидер.

Ранее «Фонтанка» писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне прилетал в Петербург на встречу с российским лидером. После прибытия Александр Лукашенко обрадовался тому, что погода в Северной столице «терпимая». Однако через некоторое время передумал.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

kukuruzza
И в выигрыше обе страны,на зависть «древним украм».И может еще доживем обратно до запустения в мечетях,а?И до нормального такси?
Печенеги и половцы
Интеграция плавно переходящая в деградацию.
Cвифт
.... я так понимаю, весь сегодняшний повтор, ранее написанного был уже для белорусов.
---- Белоруссия планирует завершить экономическую интеграцию с Россией к 1 января 2022 года. В частности, планируется создать общие рынки энергоресурсов и транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательство, а также ..... перейти к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний