«Ты что, не русский?». Президент России Владимир Путин рассказал про единство трех народов

Лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народов определяется фразой: «Ты что, не русский?». Об этом России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 24» 13 июля, комментируя свою статью про Украину.

«Вот с президентом Белоруссии разговаривал, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял что ли, ты что не русский?". Это идёт на автомате, от души, от сердца. Никуда это (триединство. — Прим. ред.) не делось и никуда не денется», — отметил президент России.