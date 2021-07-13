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«Ты что, не русский?». Президент России Владимир Путин рассказал про единство трех народов

Лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народов определяется фразой: «Ты что, не русский?». Об этом России Владимир Путин рассказал в эфире телеканала «Россия 24» 13 июля, комментируя свою статью про Украину.

«Вот с президентом Белоруссии разговаривал, он говорит: "Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял что ли, ты что не русский?". Это идёт на автомате, от души, от сердца. Никуда это (триединство. — Прим. ред.) не делось и никуда не денется», — отметил президент России.

Ранее глава государства рассказал, что стало отправной точкой для написания статьи, как долго он думал над ее написанием и кому она адресована.

Статья президента России была опубликована накануне, 12 июля, на сайте Кремля на русском и украинском языках.

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Комментарии (17)

RemyMartin
Что-то разговорился наш пожизненный демократ.
Igor_VS
Под пивко эта тема в нашем интерколлективе не прошла.Говорили обидное, что-то про старость, маразм не упоминали, ибо это естестственно в пенсионном возрасте и маханием веслами на галерах.
Kit.
...на что какой-нибудь Зеленский вполне может ответить: "Ты что, больной?"
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