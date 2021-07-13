Президент России Владимир Путин прокомментировал статью о единстве русских и украинцев

«Я решил подготовить этот материал не сейчас, достаточно давно, уже несколько месяцев я об этом думаю», — сказал российский глава в эфире телеканала «Россия 24» 13 июля. Он назвал материал аналитическим, так как он основан на исторических фактах, событиях, документах и отметил, что властям Украины нужно внимательно проанализировать его статью, прежде чем дискутировать о ней.

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою статью о единстве русских и украинцев. По словам главы государства, он думал над ее написанием несколько месяцев, а поводом послужил законопроект о коренных народах на Украине.

Президент заявил, что написанная им статья посвящена и жителям России, и Украины, а также спонсорам политического руководства сегодняшней Украины.

«Я не делю на «им» или «нам», я же и в этом материале говорю о том, что это единая общность, поэтому всем нам: и тем, кто проживает в сегодняшней России, и тем, кто проживает в сегодняшней Украине. И спонсорам политического руководства сегодняшней Украины, и они тоже должны знать, что мы из себя представляем, как мы друг к другу относимся: на мой взгляд, это важно для всех», — сказал глава государства.

Статья президента России была опубликована накануне, 12 июля, на сайте Кремля на русском и украинском языках.