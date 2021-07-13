Ростовскую область настиг «дельта»-штамм. Он подтверждается в 100% случаев

В Ростовской области на протяжении последних трех недель в 100% отобранных проб у пациентов, поступивших с подозрением на коронавирус, выявляют индийский штамм. Об этом 13 июля сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев.
Он уточнил, что 90% заболевших новым видом инфекции не выезжали за рубеж.
«Соответственно, данный вирус широко распространен в популяции. Вместе с тем в последние две недели мы отмечаем обнаружение данного варианта вируса у граждан, прибывающих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана», — сказал он в ходе брифинга.
Ковалев добавил, что за весь период пандемии самым распространившимся штаммом в регионе стал «альфа». В настоящий момент, по данным федерального оперштаба, Ростовская область находится на пятом месте по числу заразившихся COVID-19.
В начале июля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что июньская смертность в России выросла на 14% из-за распространения штамма «дельта». Из-за нового вида инфекции эпидемиологическая обстановка ухудшается и в других странах. В Турции за неделю число заражений выросло почти в три раза. Ранее в РАН рассказали, какой фактор повышает вероятность заболеть индийским штаммом.