Ростовскую область настиг «дельта»-штамм. Он подтверждается в 100% случаев

В Ростовской области на протяжении последних трех недель в 100% отобранных проб у пациентов, поступивших с подозрением на коронавирус, выявляют индийский штамм. Об этом 13 июля сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев.



Он уточнил, что 90% заболевших новым видом инфекции не выезжали за рубеж.

«Соответственно, данный вирус широко распространен в популяции. Вместе с тем в последние две недели мы отмечаем обнаружение данного варианта вируса у граждан, прибывающих из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана», — сказал он в ходе брифинга.