В РАН рассказали, что повышает вероятность заразиться штаммом «дельта» в два раза

Вероятность заразиться индийским штаммом коронавируса повышается в два раза из-за отсутствия маски. Об этом 10 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.



По словам ученого, у прежнего варианта инфекции репродуктивное число было около трех, а у «дельта-штамма» — около пяти, поэтому он распространяется быстрее.

«Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — сказал он.