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В РАН рассказали, что повышает вероятность заразиться штаммом «дельта» в два раза

Вероятность заразиться индийским штаммом коронавируса повышается в два раза из-за отсутствия маски. Об этом 10 июля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН Сергея Нетесова.

По словам ученого, у прежнего варианта инфекции репродуктивное число было около трех, а у «дельта-штамма» — около пяти, поэтому он распространяется быстрее.

«Особенно когда нет масок, вероятность заразиться больше минимум в два раза. Вот и главное его отличие от предыдущего варианта», — сказал он.

Смертность в июне в России выросла на 14% по сравнению с прошлым годом из-за распространения штамма «дельта».

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Комментарии (4)

bluxer
Забавно, как сми пытаются уже больше года повышать градус запугивания. И довольно успешно. Так долго раньше никогда не получалось.
Выдумываются все новые и новые сюжеты. Одних "волн" может быть миллион. Потом тема с появлением более едких "штаммов". Потом оказывается, что укол действует всего полгода.
А сколько еще тузов в рукаве.
Агроном аэродрома
Верно ли я понимаю, что в наморднике вероятность заразиться всего в два раза ниже? Или это в обратную сторону не работает? :)
Павел Михайлов
Вот только сдохнуть в такую жару в наморднике намного проще, чем заразиться.
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