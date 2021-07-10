Июньская смертность в России выросла на 14%. Виноват новый штамм

Смертность в России в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020-го. Об этом сообщила 9 июля вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, причиной стал резкий подъем заболеваемости, вызванный распространением штамма «дельта». Но вице-премьер не привела конкретных цифр по количеству умерших.

Для сравнения: по данным Росстата, в июне 2020 года скончались 162,7 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 18,6%. Июнь 2020 года был месяцем пиковой смертности в ходе первой волны коронавируса. Таким образом, можно предположить, что смертность в июне 2021 года превысила 185 тысяч человек.