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Июньская смертность в России выросла на 14%. Виноват новый штамм

Смертность в России в июне 2021 года выросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020-го. Об этом сообщила 9 июля вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, причиной стал резкий подъем заболеваемости, вызванный распространением штамма «дельта». Но вице-премьер не привела конкретных цифр по количеству умерших.

Для сравнения: по данным Росстата, в июне 2020 года скончались 162,7 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 18,6%. Июнь 2020 года был месяцем пиковой смертности в ходе первой волны коронавируса. Таким образом, можно предположить, что смертность в июне 2021 года превысила 185 тысяч человек.

Ранее Росстат опубликовал статистику смертности за май 2021 года. Число умерших от коронавируса как от основной причины смерти в России в этом месяце составило 14 971 человек. Всего умерло 162,3 тысячи человек.

В июне в России начался резкий рост заболеваемости коронавирусом. Во многих регионах страны власти ввели ограничительные меры и объявили об обязательной вакцинации некоторых категорий населения. Ежедневно фиксируется около 25 тысяч случаев заболевания по стране.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Такие цифры прироста смертности несколько лет подряд невозможно объяснить ни ковидом ни жарой. Это- вымирание. Основной диагноз: "Будущего нет. Жить незачем".
Павел Михайлов
Какая жара? Теперь умирают только от ковида.
Yelda
Никого не смущает, что несмотря на активную вакцинацию граждан, которые в большей степени получили до этого общий иммунитет, умирает все больше людей?
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