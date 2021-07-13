Число заражений штаммом «дельта» в Турции выросло почти втрое за неделю

В Турции количество случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса за последнюю неделю возросло почти втрое и достигло 750. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.



«По штамму «дельта» число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму «дельта плюс» у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», — цитирует его 13 июля РИА Новости.



6 июля Коджа сообщал о трёх случаях заражения штаммом «дельта плюс» в трёх провинциях, включая Стамбул.



Говоря о возможном введении в Турции обязательной вакцинации, глава местного минздрава отметил, что «на повестке дня принудительная вакцинация не стоит, мы предпочитаем метод убеждения». «Вакцинация немного ускорилась, но все ещё не на удовлетворительном уровне. В районах, где её уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%», — добавил Фахреттин Коджа.

