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Число заражений штаммом «дельта» в Турции выросло почти втрое за неделю

Количество случаев заражения штаммом «дельта» в Турции увеличилось до 750

В Турции количество случаев заражения штаммом «дельта» коронавируса за последнюю неделю возросло почти втрое и достигло 750. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

«По штамму «дельта» число случаев возросло за неделю с 286 до 750 в 36 провинциях. По штамму «дельта плюс» у нас хорошая новость: роста случаев не зафиксировано», — цитирует его 13 июля РИА Новости.

6 июля Коджа сообщал о трёх случаях заражения штаммом «дельта плюс» в трёх провинциях, включая Стамбул.

Говоря о возможном введении в Турции обязательной вакцинации, глава местного минздрава отметил, что «на повестке дня принудительная вакцинация не стоит, мы предпочитаем метод убеждения». «Вакцинация немного ускорилась, но все ещё не на удовлетворительном уровне. В районах, где её уровень недостаточен, мы наблюдаем повышение заболеваемости на 20%», — добавил Фахреттин Коджа.

Ранее «Фонтанка» писала, что за последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на 6%.

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Комментарии (5)

Guest1234
Они секвенируют 100% случаев? Если нет, глупо считать количество выявленных случаев этого штамма. Надо смотреть, какую долю этот штамм занимает среди всех секвенированных образцов, и умножать этот процент на общее количество учтенных случаев.
***_555
Но туда можно.
Cashmare
тагил доехал
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