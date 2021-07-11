Билеты в Турцию за неделю подешевели на 6%

За последнюю неделю стоимость авиабилетов из России в Турцию снизилась на 6%. Об этом со ссылкой на данные сервиса по бронированию билетов Aviasales 11 июля сообщает РИА Новости.



«Средний чек на авиабилеты в Турцию с 22 по 26 июня составлял 23,4 тысячи рублей. Это данные на одного пассажира, туда-обратно. За последнюю неделю средняя стоимость снизилась на 6% до 22,1 тысячи рублей», — говорится в сообщении.



Напомним, что регулярные и чартерные рейсы из России в Турцию возобновились с 22 июня.



«Фонтанка» подробно писала, как не дать обмануть себя мошенникам при бронировании туров и билетов в Турцию.

