Мошенники крепко взялись за россиян в Турции: как не дать себя обмануть

Роскачество 25 июня заявило об участившихся случаях мошенничества в Турции. Потерявшие за время закрытия границ бдительность россияне нарываются на мошенников, которые массово создают фальшивые сайты по продаже и бронированию билетов, туров и отелей на «турецкую» тему. Угроза настолько серьезна, что официальное предупреждение о ней выпустило даже министерство торговли Турции, которое призвало бронирующих свой отдых самостоятельно туристов проверять реальность предложений.

«Не следует доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам, баннерам в бесплатных мобильных приложениях и т.д. Мошенники работают со всеми этими каналами. У них также может быть служба поддержки, колл-центр, страницы в соцсетях со множеством подписчиков и даже выглядящие реальными документы с печатями и подписями. Пользуйтесь услугами известных вам и проверенных туроператоров, в подлинности страниц которых вы уверены. Обязательно проверяйте доменное имя ресурса и дату его создания через сервис whois. В случае если ресурс был создан не более месяца-двух назад, крайне высока вероятность, что он мошеннический», — заявил 25 июня руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.



Краткий список рекомендаций прост:

Не приобретайте билеты на сайтах неизвестных вам фирм, особенно если форма оплаты — перевод на карту частному лицу.

Проверьте, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки. Сделать это можно здесь.

Обязательно проверяйте правильность написания доменного имени и наличие в адресе сертификата безопасности (https) и SSL (символ замочка).

Должны насторожить обещания большой сезонной скидки, слишком выгодные условия, а также попытки торопить вас с решением — например, виртуальные часы, которые отсчитывают время до окончания «горячего» предложения. Внимательно проанализируйте информацию перед тем, как что-то оплачивать. В общем, не поддавайтесь эмоциям.

Плохой признак, если за тур просят сразу внести полную стоимость. И, например, обещая в этом случае сделать большую скидку, особенно если при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Есть риск, что это мошенничество.

