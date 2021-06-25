Мошенники крепко взялись за россиян в Турции: как не дать себя обмануть

Роскачество 25 июня заявило об участившихся случаях мошенничества в Турции. Потерявшие за время закрытия границ бдительность россияне нарываются на мошенников, которые массово создают фальшивые сайты по продаже и бронированию билетов, туров и отелей на «турецкую» тему. Угроза настолько серьезна, что официальное предупреждение о ней выпустило даже министерство торговли Турции, которое призвало бронирующих свой отдых самостоятельно туристов проверять реальность предложений.
«Не следует доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам, баннерам в бесплатных мобильных приложениях и т.д. Мошенники работают со всеми этими каналами. У них также может быть служба поддержки, колл-центр, страницы в соцсетях со множеством подписчиков и даже выглядящие реальными документы с печатями и подписями. Пользуйтесь услугами известных вам и проверенных туроператоров, в подлинности страниц которых вы уверены. Обязательно проверяйте доменное имя ресурса и дату его создания через сервис whois. В случае если ресурс был создан не более месяца-двух назад, крайне высока вероятность, что он мошеннический», — заявил 25 июня руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
Краткий список рекомендаций прост:
Не приобретайте билеты на сайтах неизвестных вам фирм, особенно если форма оплаты — перевод на карту частному лицу.
Проверьте, включен ли туроператор в Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки. Сделать это можно здесь.
Обязательно проверяйте правильность написания доменного имени и наличие в адресе сертификата безопасности (https) и SSL (символ замочка).
Должны насторожить обещания большой сезонной скидки, слишком выгодные условия, а также попытки торопить вас с решением — например, виртуальные часы, которые отсчитывают время до окончания «горячего» предложения. Внимательно проанализируйте информацию перед тем, как что-то оплачивать. В общем, не поддавайтесь эмоциям.
Плохой признак, если за тур просят сразу внести полную стоимость. И, например, обещая в этом случае сделать большую скидку, особенно если при этом давят на необходимость быстрого принятия решения. Есть риск, что это мошенничество.
Туристов, которые бронируют отели самостоятельно, турецкая сторона дополнительно просит проверять следующие данные: у объекта в наличии есть сертификат эксплуатации от министерства культуры и туризма, он соответствует количеству звезд, указанному в рекламе объекта; в договорах, которые составляются онлайн, также нужно проверять адрес, название и контактную информацию на веб-сайте, на котором производится бронирование.
Также стоит убедиться в том, что информация об объекте или туристическом агентстве зафиксирована профессиональными ассоциациями, и проверить наличие веб-сайта, на котором будет выполнено бронирование, в турецкой информационной системе электронной торговли (ETBIS).
Россия с 22 июня восстановила авиасообщение с Турцией, а с 28 июня возобновит или расширит полеты еще в ряд стран, которые готовы принимать россиян. Во сколько обойдется альтернатива затопленному Крыму и переполненному Сочи, читайте в обзоре «Фонтанки».