Банки в июне выдали россиянам рекордные 1,7 млн потребкредитов

Российские банки в июне выдали клиентам 1,7 млн потребительских кредитов, что стало рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией примерно о 97% российских заемщиков.



В июне количество выданных кредитов наличными выросло на 8% по сравнению с маем. В ОКБ это связывают с длинными майскими праздниками. При этом по сравнению с прошлым июнем показатель вырос на 53%. Год назад рынок только начал восстанавливаться после локдауна. За первые шесть месяцев 2021 года банки выдали россиянам почти 9 млн кредитов наличными, что на 44% больше, чем за тот же период 2020 года.



Рекордная выдача потребкредитов обусловлена несколькими факторами, считают в ОКБ. Летом спрос на займы растет из-за сезона отпусков. К тому же банки стремились нарастить кредитный портфель до 1 июля. С этой даты надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам возвращаются к докризисному уровню. До этого они были снижены из-за пандемии. Чем выше надбавки, тем менее выгодно выдавать займы закредитованным гражданам.



По количеству выданных в июне кредитов Петербург находится на пятом месте среди других регионов. За месяц в городе выдано 54,3 тыс. кредитов наличными, что на 6% больше, чем в мае, и на 62% больше показателя прошлого июня.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что в первом полугодии 2021 года россияне взяли почти миллион ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

