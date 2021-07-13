FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +29
74.63р88.61р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

Банки в июне выдали россиянам рекордные 1,7 млн потребкредитов

В июне количество выданных кредитов наличными выросло на 8% по сравнению с маем

Российские банки в июне выдали клиентам 1,7 млн потребительских кредитов, что стало рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ), располагающего информацией примерно о 97% российских заемщиков.

В июне количество выданных кредитов наличными выросло на 8% по сравнению с маем. В ОКБ это связывают с длинными майскими праздниками. При этом по сравнению с прошлым июнем показатель вырос на 53%. Год назад рынок только начал восстанавливаться после локдауна. За первые шесть месяцев 2021 года банки выдали россиянам почти 9 млн кредитов наличными, что на 44% больше, чем за тот же период 2020 года.

Рекордная выдача потребкредитов обусловлена несколькими факторами, считают в ОКБ. Летом спрос на займы растет из-за сезона отпусков. К тому же банки стремились нарастить кредитный портфель до 1 июля. С этой даты надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам возвращаются к докризисному уровню. До этого они были снижены из-за пандемии. Чем выше надбавки, тем менее выгодно выдавать займы закредитованным гражданам.

По количеству выданных в июне кредитов Петербург находится на пятом месте среди других регионов. За месяц в городе выдано 54,3 тыс. кредитов наличными, что на 6% больше, чем в мае, и на 62% больше показателя прошлого июня.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в первом полугодии 2021 года россияне взяли почти миллион ипотечных кредитов, что стало рекордом за всю историю наблюдений.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

f0ntan
Постоянно по тв крутят рекламу Росбанкрот
Skazochny
а чего не написали сколько банкротов и неплательщиков? во сколько раз увеличилась...
hedgehog_
покупать чтонибудь дорогое со сбером стало внезапно удобно и просто. а осенью врай и отдавать не надо :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний