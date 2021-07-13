В Петербурге вступили в силу новые ограничения

В Петербурге 13 июля начинают действовать более строгие антикоронавирусные ограничения.



С сегодняшнего дня запрещены мероприятия с участием более 75 человек. Максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в кинозалах и цирках — 50%, максимальное число зрителей — 1 500 человек. Запрещён доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.



Заполняемость пассажирских судов должна быть не выше 50%, при этом развлекательные мероприятия проводить нельзя, люди должны сидеть на своих местах.

