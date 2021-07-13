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В Петербурге вступили в силу новые ограничения

В Петербурге 13 июля начинают действовать более строгие антикоронавирусные ограничения.

С сегодняшнего дня запрещены мероприятия с участием более 75 человек. Максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в кинозалах и цирках — 50%, максимальное число зрителей — 1 500 человек. Запрещён доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Заполняемость пассажирских судов должна быть не выше 50%, при этом развлекательные мероприятия проводить нельзя, люди должны сидеть на своих местах.

Продление ограничений в Петербурге — это необходимость, которая никуда не денется, пока город не достигнет коллективного иммунитета, заявил 12 июля губернатор Александр Беглов.

8 июля Беглов подписал новую версию 121-го коронавирусного постановления. После завершения чемпионата Европы по футболу данные ограничения воспринимались как неизбежные, однако излишней строгостью они не отличаются.

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Комментарии (15)

AndrewBarsik
Поскольку заполняемость цирков не должна превышать 50%, необходимо сократить 50% судей, прокуроров, членов т.н. "Правительства"
261847251
"Максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в кинозалах и цирках — 50%"

Что за дискриминация?
Ещё дедушка Ленин писал, что важнейшим из искусств для нас является кино и цирк.
264527831
Органчик понимает, что такое коллективный иммунитет? И вообще что это за бредовое определение.
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