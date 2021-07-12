«Неинформативно». Разработчики сайта «Стопкоронавирус» объяснили, почему убрали больных из статистики

Колонку с числом активных случаев COVID-19 в регионах признали неинформативной после того, как в Петербурге официально осталось чуть более 700 заболевших при занятых 10 тысячах ковидных коек.



Исчезновение графы «активные случаи» 12 июля объяснили в АНО «Национальные приоритеты», которое управляет сайтом «Стопкоронавирус.рф». «Редакция сайта проанализировала сообщения в СМИ и приняла решение убрать колонку «активные случаи» как неинформативную», — приводит ответ The Bell.

В агентстве заявили, что эти сведения необходимо было рассматривать в динамике, как характеристику развития пандемии, однако «некоторые СМИ интерпретировали данные неправильно».