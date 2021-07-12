«Неинформативно». Разработчики сайта «Стопкоронавирус» объяснили, почему убрали больных из статистики

Колонку с числом активных случаев COVID-19 в регионах признали неинформативной после того, как в Петербурге официально осталось чуть более 700 заболевших при занятых 10 тысячах ковидных коек.
Исчезновение графы «активные случаи» 12 июля объяснили в АНО «Национальные приоритеты», которое управляет сайтом «Стопкоронавирус.рф». «Редакция сайта проанализировала сообщения в СМИ и приняла решение убрать колонку «активные случаи» как неинформативную», — приводит ответ The Bell.
В агентстве заявили, что эти сведения необходимо было рассматривать в динамике, как характеристику развития пандемии, однако «некоторые СМИ интерпретировали данные неправильно».
«Фонтанка» обратила внимание на внезапное сокращение информации на сайте статистики федерального оперштаба 10 июля. В этот же день официальные темпы выздоровления от коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки просели в 74 раза — с 3 868 человек на пятницу до 52, о которых сообщил оперштаб в субботу. В противном случае численность выздоровевших и умерших превысила бы количество зарегистрированных заболевших.
Одновременно о расхождении в статистике проговорился зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга. Со слов Андрея Сараны, который рассказал о формуле подсчёта необходимого для города количества привитых, следовало, что данные о заболеваемости COVID-19 занижены втрое. В пресс-службе комитета заявили, что зампред Сарана «мог немного ошибиться».