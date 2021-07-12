Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил план первых тренировок перед Главным военно-морским парадом. На Неве намечены ночные репетиции, в Кронштадте отрабатывать манёвры будет днём.



Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны 12 июля, во вторник, 13-го числа, в первой половине дня на Кронштадтском рейде пройдёт первая дневная тренировка. Элементы движения с заданной скоростью в парадном строю будут оттачивать свыше 15 боевых кораблей.

В их числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий». Вахтенным офицерам и специалистам штурманских боевых частей предстоит продемонстрировать знания навигационных особенностей плавания в ограниченной акватории.