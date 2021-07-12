Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил план первых тренировок перед Главным военно-морским парадом. На Неве намечены ночные репетиции, в Кронштадте отрабатывать манёвры будет днём.
Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны 12 июля, во вторник, 13-го числа, в первой половине дня на Кронштадтском рейде пройдёт первая дневная тренировка. Элементы движения с заданной скоростью в парадном строю будут оттачивать свыше 15 боевых кораблей.
В их числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий». Вахтенным офицерам и специалистам штурманских боевых частей предстоит продемонстрировать знания навигационных особенностей плавания в ограниченной акватории.
На Неве анонсирована первая ночная тренировка, хотя, судя по времени, скорее, утренняя. Двадцать боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения ВМФ России будут оттачивать мастерство во вторник с 05:00 до 06:00 по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого моста.
«В составе тактических групп пройдут в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок», — сообщают в Минобороны.
В Петербург прибыл крейсер «Князь Владимир», который покажут в День ВМФ. Также в акватории Невы в понедельник заметили малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск».
Репетиция парада, который состоится 25 июля, ограничит движение транспорта и изменит график разводки мостов.