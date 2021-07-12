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В Кронштадте боевые корабли отрепетируют парадный строй. На Неве его увидят только самые стойкие

В Петербурге пройдут репетиции парада ВМФ

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил план первых тренировок перед Главным военно-морским парадом. На Неве намечены ночные репетиции, в Кронштадте отрабатывать манёвры будет днём.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны 12 июля, во вторник, 13-го числа, в первой половине дня на Кронштадтском рейде пройдёт первая дневная тренировка. Элементы движения с заданной скоростью в парадном строю будут оттачивать свыше 15 боевых кораблей.

В их числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Гремящий». Вахтенным офицерам и специалистам штурманских боевых частей предстоит продемонстрировать знания навигационных особенностей плавания в ограниченной акватории.

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На Неве анонсирована первая ночная тренировка, хотя, судя по времени, скорее, утренняя. Двадцать боевых кораблей и катеров различного класса и водоизмещения ВМФ России будут оттачивать мастерство во вторник с 05:00 до 06:00 по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого моста.

«В составе тактических групп пройдут в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок», — сообщают в Минобороны.

В Петербург прибыл крейсер «Князь Владимир», который покажут в День ВМФ. Также в акватории Невы в понедельник заметили малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск».

Репетиция парада, который состоится 25 июля, ограничит движение транспорта и изменит график разводки мостов.

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Комментарии (2)

AlBerkut
Штурманских боевЫХ честЕЙ? 🤔
Ну-ка ну-ка, расскажите мне, сколько штурманских боевых частей есть на корабле? 😉

Подсказка: шурманская это БЧ-1, и тут тренировка скорее не штурманов, а рулевых и отчасти дивизиона движения БЧ-5, курс у них по Неве впринципе один, отличный от фарватера проложить трудно, ну а отличный от русла ещё труднее😂
Ну и по заливу тоже, обозначенный фарватера да строй кильватера.
Policeman
Ну сейчас катары всю нефть из России вывезут и снова будет парусный флот так как на пароходы нет ни дерева ни угля. Смотрите на флот в крайний раз.
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