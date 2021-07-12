В Смольном заявили, что массовые мероприятия опасны — это самый главный риск

«Массовые мероприятия — это самый главный риск. Тут, я думаю, отрицать никто не будет, все поняли и уже получили подтверждение в виде третьей волны. Летом массовые мероприятия масштабнее, чем в другие периоды времени. А так и зимой они опасны, и весной, и осенью», — отметил Ситов в эфире канала «Санкт-Петербург» 12 июля.



Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, комментируя проведение в Петербурге крупных мероприятий (ПМЭФ, Евро-2020, «Алых парусов») в разгар третьей волны, заявил, что они никак не повлияли на заболеваемость. А вице-губернатор Ирина Потехина отметила, что вспышки инфекции среди участников «Алых парусов» не зафиксировали.

