Партия Роста отказалась выдвигать Оксану Дмитриеву во главе списка кандидатов в Заксобрание Петербурга

Список возглавили действующие депутаты парламента Санкт-Петербурга Сергей Трохманенко, соратник Оксаны Дмитриевой, а также Алексей Ковалев, избранный в этом созыве от «Справедливой России», и экс-депутат Государственной думы Андрей Крутов.





«Партия Роста в Санкт-Петербурге рассчитывает на результат 12–15 процентов по партийным спискам. Ставится задача не только сохранить фракцию, но и улучшить результаты», — заявила Дмитриева.



Отметим, что сама она баллотируется в Госдуму по 217-му округу. Ранее собеседники в партии сообщали «Фонтанке», что по договорённости со Смольным Дмитриева может отказаться от выдвижения в Законодательное собрание, официально партийцы такие переговоры не подтверждали.

