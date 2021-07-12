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Партия Роста отказалась выдвигать Оксану Дмитриеву во главе списка кандидатов в Заксобрание Петербурга

В Петербурге 12 июля состоялась региональная конференция Партии Роста по выдвижению кандидатов в Законодательное собрание города. Как рассказали «Фонтанке» её участники, в ходе конференции партийцы решили не отправлять депутата Оксану Дмитриеву на выборы в ЗакС.

Список возглавили действующие депутаты парламента Санкт-Петербурга Сергей Трохманенко, соратник Оксаны Дмитриевой, а также Алексей Ковалев, избранный в этом созыве от «Справедливой России», и экс-депутат Государственной думы Андрей Крутов.


«Партия Роста в Санкт-Петербурге рассчитывает на результат 12–15 процентов по партийным спискам. Ставится задача не только сохранить фракцию, но и улучшить результаты», — заявила Дмитриева.

Отметим, что сама она баллотируется в Госдуму по 217-му округу. Ранее собеседники в партии сообщали «Фонтанке», что по договорённости со Смольным Дмитриева может отказаться от выдвижения в Законодательное собрание, официально партийцы такие переговоры не подтверждали.

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Комментарии (18)

AP-SPb
Жаль, что только по ЗакСу слили. В ГосДуру может и проскочить :(
AndrewBarsik
Оксана "выходит из спячки" только перед выборами. Никакой чётко обозначенной позиции ни по одной из животрепещущих проблем.
Ilja2911
Почитал, что из себя представляет партия роста. Откуда взялась кто в ней и и.д. Мое личное мнение - кароста - прироста . Ничего нового . Все по старой схеме . Это не оппозиция
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