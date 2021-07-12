Фан-зоны Евро-2020 в Петербурге посетили почти 255 тысяч болельщиков

«Из них 216 тысяч — это Конюшенная площадь, 16 тысяч — «Юбилейный», и зона публичного просмотра на Дворцовой — это 20 тыс. человек», — сказал Пиотровский.

О том, что петербургские фан-зоны Евро-2020 посетили 254 тысячи человек, 12 июля заявил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский во время пресс-конференции в городском пресс-центре.

Четверть миллиона человек смотрели матчи чемпионата Европы на специально оборудованных площадках в Петербурге. Самой популярной у любителей футбола стала Конюшенная площадь.

Эрмитаж выступал против фан-зоны на Дворцовой площади, но таким было требование УЕФА. В музее посчитали оскорбительным появление «лагеря» для болельщиков. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».



Также вице-губернатор уточнил, сколько иностранных болельщиков посетили Петербург во время чемпионата Европы.

«29 тысяч иностранных болельщиков получили Fan ID — это количество иностранцев, которых мы приняли. В большинстве случаев это финны, много гостей приехало из Польши», — заявил Пиотровский.

Вице-губернатор подчеркнул, что в любое другое время гостей было бы больше. «С одной стороны, это большая цифра для 2021 года, но если бы это проходило в другой год, например, в 2019-м, она была бы гораздо больше», — отметил Пиотровский.

Чемпионат Европы по футболу-2020 проходил в 11 городах: Риме, Амстердаме, Мюнхене, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Севилье и Санкт-Петербурге. Северная столица России приняла семь матчей турнира, в том числе один четвертьфинал.

