Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Англичане забили первыми. Отличился уже на второй минуте матча Люк Шоу. Италия сравняла на 67-й после точного удара Леонардо Бонуччи. Дополнительные экстратаймы также победителя не выявили.

Прямую трансляцию в интернете вел официальный сайт телеканала «Россия 1» smotrim.ru . Трансляция шла со сбоями еще до начала матча, а потом у некоторых пользователей совсем оборвалась связь.

Сюжет для следующей серии цифровой антиутопии Black Mirror: десятки миллионов человек пытаются посмотреть футбол по интернету. И всё бы ничего, но трансляцией занимается сервис Смотрим.ру...

Такое происходит с этим сайтом уже не в первый раз. Пользователи жаловались на качество трансляций всех матчей на этом ресурсе.



Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году. Напомним, что привел итальянцев к историческому успеху в 2021-м Роберто Манчини — бывший тренер «Зенита».

