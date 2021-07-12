Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Англичане забили первыми. Отличился уже на второй минуте матча Люк Шоу. Италия сравняла на 67-й после точного удара Леонардо Бонуччи.
Дополнительные экстратаймы также победителя не выявили.
В серии же пенальти сильнее оказались итальянцы.
⏰ RESULT ⏰— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
🇮🇹 Italy are the champions of Europe! 👏
🏴 England suffer final defeat at Wembley Stadium
🤔 Who impressed you most? #EURO2020
Однако многие россияне не смогли в полной мере насладиться столь захватывающей развязкой.
Судя по ленте, Смотрим.ру – очередная команда, проведшая худший матч в атаке против Англии— Aleksandr Dorskii (@dorskiy) July 11, 2021
Прямую трансляцию в интернете вел официальный сайт телеканала «Россия 1» smotrim.ru. Трансляция шла со сбоями еще до начала матча, а потом у некоторых пользователей совсем оборвалась связь.
Сюжет для следующей серии цифровой антиутопии Black Mirror:— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) July 11, 2021
десятки миллионов человек пытаются посмотреть футбол по интернету. И всё бы ничего, но трансляцией занимается сервис Смотрим.ру...
Такое происходит с этим сайтом уже не в первый раз. Пользователи жаловались на качество трансляций всех матчей на этом ресурсе.
Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году. Напомним, что привел итальянцев к историческому успеху в 2021-м Роберто Манчини — бывший тренер «Зенита».