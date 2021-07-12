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Бывший тренер «Зенита» сделал Италию чемпионом Европы, обыграв в драматичном матче Англию

Победой сборной Италии завершился финал чемпионата Европы по футболу против Англии. Встреча проходила в Лондоне 11 июля.

Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Англичане забили первыми. Отличился уже на второй минуте матча Люк Шоу. Италия сравняла на 67-й после точного удара Леонардо Бонуччи.
Дополнительные экстратаймы также победителя не выявили.

В серии же пенальти сильнее оказались итальянцы.

Однако многие россияне не смогли в полной мере насладиться столь захватывающей развязкой.

Прямую трансляцию в интернете вел официальный сайт телеканала «Россия 1» smotrim.ru. Трансляция шла со сбоями еще до начала матча, а потом у некоторых пользователей совсем оборвалась связь.

Такое происходит с этим сайтом уже не в первый раз. Пользователи жаловались на качество трансляций всех матчей на этом ресурсе.

Для сборной Италии это вторая победа на чемпионате Европы. Ранее команда побеждала на Евро в 1968 году. Напомним, что привел итальянцев к историческому успеху в 2021-м Роберто Манчини — бывший тренер «Зенита».

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Комментарии (12)

Norge
Это им за Данию - могли выиграть честно, но не их стиль. Думаю процентов 90 болело против Англии. Ну и самое смешное кто не забил три из трех, хотя игроки очень достойные.
SU LUX INN
а платили бы Ему тогда нормальную зарплату - он бы сейчас Зенит сделал Чемпионом Европы!
Свободу Лёхе!
Темперамент победил пародию на рационализм!)
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