Кремль объяснил, почему не будет поворачиваться «всеми башнями» к российскому футболу

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос о том, когда Кремль «всеми башнями и стенами повернется» к российскому футболу.



«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут», — цитирует 12 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, этим вопросом должны заниматься профессионалы. При этом Песков подчеркнул, что президент Владимир Путин делает очень много для развития спорта в стране.

На «Прямой линии» 30 июня глава государства призвал подумать о кадровых перестановках после неудач российских сборных по хоккею и футболу. Станислава Черчесова сняли с поста 8 июля. Кремль не против иностранного тренера в сборной.