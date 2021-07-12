Петергоф сдался жаре. Теперь во дворец и другие музеи можно зайти только до 16:00

Из-за аномально жаркой погоды музеи Петергофа с 11 июля начали закрываться на час раньше. Об этом администрация ГМЗ предупредила посетителей на своем официальном сайте.



Речь идет не только о Большом Петергофском дворце, раньше закончат работу все 8 музеев в Петергофе, два в Александрии, три в Ораниенбауме и один в Стрельне. Теперь они закроют двери в 17:00 (вход до 16:00).



В соцсетях музея сообщение о раннем закрытии вызвало недовольство читателей. Они предложили учреждению открываться на час раньше и продавать воду посетителям по более демократичным ценам.

