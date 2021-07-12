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Петергоф сдался жаре. Теперь во дворец и другие музеи можно зайти только до 16:00

Музеи Петергофа ограничивают работу из-за погодной аномалии

Из-за аномально жаркой погоды музеи Петергофа с 11 июля начали закрываться на час раньше. Об этом администрация ГМЗ предупредила посетителей на своем официальном сайте.

Речь идет не только о Большом Петергофском дворце, раньше закончат работу все 8 музеев в Петергофе, два в Александрии, три в Ораниенбауме и один в Стрельне. Теперь они закроют двери в 17:00 (вход до 16:00).

В соцсетях музея сообщение о раннем закрытии вызвало недовольство читателей. Они предложили учреждению открываться на час раньше и продавать воду посетителям по более демократичным ценам.

Не выдерживают температурных рекордов лета и учреждения в центре Петербурга. Как писала ранее «Фонтанка», график работы Ботанического сада изменится.

12 июля в Петербурге вновь выше плюс 30 градусов.

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Комментарии (2)

f0ntan
Где логика того, что на вход они открыты в самый пик жары, а вечером закрываются на час раньше? Нет бы вечером работали до самого поздна. потому что вечером не так жарко. Так они в 16ч уже закрываются
alexadmin
А в фонтанах там можно купаться?
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