FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +29
74.47р88.14р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
3
Печать

Вперёд, к новым рекордам. Синоптики разошлись во мнении относительно дождей, но жару ждут все

В Петербурге снова будет выше 30 градусов

Только ветер северо-западных направлений будет приносить хоть какую-то прохладу петербуржцам в этот понедельник. А дальше в программе — новые рекорды. И так до конца недели, чуть легче может стать разве что ближе к выходным.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля в Петербурге без осадков, ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 21–23 градусов, днём же повысится до 29–31. Атмосферное давление будет мало меняться. В следующие два дня будет ещё на 1–2 градуса жарче, при этом возможны кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус дождей в ближайшие три дня не обещает. По его словам, во вторник и в среду могут быть обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха — 31–33 градуса. «Новая неделя подарит призрачную надежду на ослабление жары», — пишет Леус.

В четверг будет по-прежнему до 32 градусов, но вероятность гроз выше. В пятницу ожидается 29–31 градус и короткие грозы. На градус прохладнее будет в субботу, а в воскресенье, 18 июля, — уже около 26–28, короткие дожди, предсказывает Леус.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (16)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

lenten
Не будет дождей. Город заколдован.
Свободу Лёхе!
Зима близко..)
Spora
Любит Леус в пятницу грозы обещать.... Только правды в обещаниях нуль с дырочкой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний