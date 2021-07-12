По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 июля в Петербурге без осадков, ветер западный, северо-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до 21–23 градусов, днём же повысится до 29–31. Атмосферное давление будет мало меняться. В следующие два дня будет ещё на 1–2 градуса жарче, при этом возможны кратковременные дожди.



Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус дождей в ближайшие три дня не обещает. По его словам, во вторник и в среду могут быть обновлены суточные рекорды максимальной температуры воздуха — 31–33 градуса. «Новая неделя подарит призрачную надежду на ослабление жары», — пишет Леус.

